Fede Bal arremetió contra Coscu tras defender al Chapu Martínez

“Les pido, por favor, que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”, expresó.

Luego de leer ese mensaje, Fede Bal cruzó a Coscu. “¿De verdad? Recuerdo cuando reaccionabas absolutamente a todo lo que hacía y me delirabas. Me bajabas de eventos y mandabas a tu army a tirarme hate”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri.

El actor y conductor puso en duda la solidaridad del streamer con Chapu. "¡Me gusta que hayas cambiado tus formas! Lo celebro. Ojalá sea sincero y para con todos”, concluyó, irónico.

La angustia de Chapu Martínez tras recibir amenazas contra él y toda su familia

El influencer Chapu Martínez está pasando por uno de sus peores momentos. Luego de denunciar que fue estafado con entradas para el Mundial Qatar 2022, este martes tras la derrota de la Selección Argentina en el debut contra Arabia Saudita, el Chapu habría recibido amenazas.

Así lo informaron los streamers Coscu y Momo, quienes salieron en defensa del Chapu."No te metas Coscu… ¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido le están amenazando que le van a matar al hijo, solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir", escribió Martín Disalvo, más conocido como Coscu.

En las últimas horas, Martínez subió un video en el que afirma que "no va a hablar hasta mañana porque estoy sobrepasadísimo, tengo a mi familia muy mal, muy angustiada y muy lejos", dijo entre lágrimas.

"Quiero agradecer a los creadores de contenido que están haciendo mucho por esto", agradeció, para cerrar.