Fede Bal protagonizó un nuevo escándalo en Bariloche: los detalles

Según informó El Cordillerano, en un control de rutina, agentes de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte detuvieron al mediático para realizarle un test de alcoholemia que arrojó que el nivel de alcohol en sangre estaba por encima de lo estipulado por ley.

"Los registros dieron 0,70 de alcohol en sangre cuando se le requirió que soplara el alcoholímetro de los agentes municipales. La retención de la licencia de conducir según el número que arrojó el actor es por 30 días y deberá abonar una multa de $76.500", informó el medio.

Además de tener que pagar la multa, cuando vuelva a Buenos Aires Fede tendrá que realizar nuevamente un curso de manejo.

El picante ida y vuelta entre Fede Bal y Estefi Berardi ¿más que amigos?

Luego de los intensos rumores de un affaire entre Fede Bal y Estefi Berardi, ambos tuvieron un encuentro en Mañanísima (Ciudad Magazine) y protagonizaron un polémico momento.

Lo cierto es que el hijo de Carmen Barbieri salió al aire a través de comunicación telefónica y en medio de la charla deslizó: “Che, Estefi tiene el pelo distinto hoy, no?” "Sí, ¿te gusta? Me hice la raya para el costado”, contestó ella.

“Ay… que observador, a mí no me dijiste nada del corte", bromeó entonces Pampito y Estefi decidió redoblar la puesta. "¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…", soltó.

“Si, para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara, me gusta”, sostuvo Fede y con una sonrisa Estefi contestó: "Me encanta, gracias".

Fue ahí cuando, tras el particular ida y vuelta, Pampito sugirió: "Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer..."