El tremendo enfrentamiento de Federico Bal con una tuitera por una entrevista del pasado: "Me pagan por..."

La usuaria de Twitter fue irónica y escribió: "Ahora debe ser científico o físico nuclear". Federico Bal no lo dejó pasar y le respondió de manera tajante: "No, soy conductor de tv, y me pagan por conocer el mundo aunque no la puedas creer".

Arrepentida quizás, la internauta reculó y le respondió al hijo de Carmen Barbieri con muy buena onda: “¡Todos quisiéramos tener tu trabajo! Abrazo”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbalfederico%2Fstatus%2F1683474296713117699&partner=&hide_thread=false No, soy conductor de tv, y me pagan por conocer el mundo aunque no la puedas creer https://t.co/RLfTNVWUbr — Federico Bal (@balfederico) July 24, 2023

Estefi Berardi enfrentó filosa a Carmen Barbieri por sus dichos sobre el supuesto affaire con Fede Bal

Luego de la visita de Carmen Barbieri a Intrusos (América), donde se refirió al supuesto affaire de Estefi Berardi y Fede Bal, la panelista la enfrentó de forma filosa en Mañanísima (Ciudad Magazine), programa que tienen juntas, y la conductora decidió disculparse.

"¿Les crees a Estefi y Fede?", le había consultado Pampito a Carmen en Intrusos y la misma respondió que no. Al ver el tape, Estefi le hizo en primer lugar un reproche a su compañero de programa y soltó: "La pregunta la hiciste vos wacho, que mete púa Pampito...¿me estás jodiendo?"

Fue ahí cuando el periodista se atajó y culpando a Carmen aseguró: "Yo hice una pregunta nada más, ella podría haber respondido que si les creía.."

En ese sentido, Berardi continuó con su descargo y expresó: "A mi me da igual lo que responda, lo único que falta es que tenga que explicar quién pasa por mi cama o quién no pasa. Que gracioso, siglo XXI".

Finalmente, ante la situación, Carmen decidió hacer un mea culpa y reconoció: "Estoy arrepentida, fue una bromita, le pedí disculpas. Era muy buena la nota, pero era pesada y cuando me preguntaron me salió decirlo porque pensé que estaba en mi programa, después ví que no".