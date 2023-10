Fede Bal reveló la charla íntima que tuvo con Sofía Aldrey luego de su polémica separación

“Pude pedir perdón y creo que entendió también muchas cosas que me pasaron y que vivía en ese momento. Pero hay cosas que me quedo en privado, que me parece que es sumamente importante cuando una mujer como ella me dio todo y yo en lo que pude también le di. Aunque este final fue un poco abrupto y expuesto hemos tenido momentos lindos”, amplió.

Además, se sinceró acerca de sus comienzos en terapia y contó: “Me esta haciendo muy bien, tengo un terapista muy bueno. Estoy entendiendo que hay otras formas de vincularse en la vida, que hay una necesidad de serme fiel a mi en primer lugar, va por ahí”.

La extravagante cifra en dólares que le pidieron a Fede Bal por un alquiler en Mar del Plata

Fede Bal está con los preparativos de la temporada teatral 2024 en Mar del Plata y reveló que tuvo que alquilar un departamento pequeño debido a los extravagantes precios que le pedían.

"Te quiero hacer una pregunta que se están haciendo todos ahora porque los barrios se están preparando. ¿Ya tenés departamento o casa para la temporada?", le consultó María Belén Ludueña en Pocos Correctos (El Trece).

"Alquilé un departamento por primera vez, muy chiquito, a 5 cuadras del teatro", contó el hijo de Carmen Barbieri, quien solía alquilar casas amplias con pileta.

"Por primera vez en mi vida me enojé. No quiero que me roben más la plata. Estamos yendo a trabajar a Mar del Plata. Los números que me pasaban para las casas, yo realmente no lo puedo creer. No tenés ni idea, Belén, los números que me han pasado", explicó. "Quería una casa con un parquecito, una pileta, dos o tres cuartos", agregó.

Acto seguido, el Pollo Álvarez le preguntó qué cifra le habían pedido por una casa de esas características. "Entiendo que el dólar está viviendo un momento terrible y después de las elecciones, va a ser un momento complicado... pero me han pedido 25 mil dólares la temporada. Me parece que ya es una falta de respeto", reveló Bal.

Y opinó: "Entiendo que son casas hermosas y que tal vez hay gente que lo paga. Plata en Argentina hay, hay algunos que la siguen teniendo. A algunos les cuesta más, otro menos, pero la plata está. Entonces esas casas terminan siendo alquiladas. Entonces hay alguien que va y termina cediendo hasta ese número. Yo ya no soy de esa partida, prefiero realmente ir a trabajar. Obvio que voy a disfrutar pero la verdad dije 'no quiero que me roben más', sobre todo a los artistas, a la gente que va a trabajar a la ciudad".