Feroz cruce entre Yanina Latorre y Fede Bal tras el brutal descargo de Carmen Barbieri

"Es una mujer que admiro y respeto la ex de mi hijo, cómo me voy a burlar de ella, estúpida. Sos estúpida, tarada", siguió la conductora, furiosa con la integrante del ciclo de Ángel de Brito.

image.png

Lo que empezó en Mañanísima con Carmen derivó una feroz discusión entre Fede Bal y Yanina Latorre en Twitter. El actor citó un video del descargo de su madre y exclamó: "¿Esto siempre es así o solo cuando vuelvo al país?".

Al tuit de Fede, Yanina sumó: "No! Solo cuando las que se acuestan (por Estefi Berardi) con vos demandan a Sofía Aldrey y a mí". El hijo de la ex vedette se sacó y retrucó: "Conmigo no Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome. Entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no".

"¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitomana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie. Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofia? Conmigo no, Federico. Contame una mentira que haya dicho sobre vos", concluyó la angelita.

Yanina Latorre tuit contra Fede Bal.jpeg

¡A los gritos! Carmen Barbieri se enfureció con Yanina Latorre y la insultó con todo al aire

Carmen Barbieri se enfureció como nunca con Yanina Latorre y la insultó con todo al aire desde su programa Mañanísima, Ciudad Magazine. La conductora no anduvo con vueltas a la hora de hablar de la panelista de LAM, América Tv, con términos muy duros.

"Me hartaste Latorre, ¿quién te crees que sos? ¿Pero quién es Latorre? ¿Se cree la dueña de la televisión mi amor? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo?", comenzó muy dura la conductora contra la panelista.

"Es una mujer que admiro y respeto la ex de mi hijo, cómo me voy a burlar de ella, estúpida. Sos estúpida, tarada", siguió Barbieri enardecida contra Latorre.

Y remarcó sobre lo dijo al aire: "Nadie se burlaba de Sofía ni del momento horrible que pasó ella con mi hijo y mi hijo con Sofía, porque yo pasé un momento terrible y vos también, a vos te cagaron, te metieron los cuernos, ¿sabés cómo habrás llorado? Lo que habrás sufrido, adelgazado... Mamita. Imaginate si yo bajé de peso que soy una gordita, imaginate vos, mi amor".

"Estoy harta de vos. Estábamos jugando al aire, nunca se pensó en Sofía Aldrey, a la cual respeto, adoro, amo y agradezco cómo cuidó y amó a mi hijo. No te lo voy a permitir Latorre", aseguró la conductora.

"¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamas vos, nena? Dejame de joder, me hinché las pelotas, basta", remarcó indignada.

"Y ahora yo voy a hacerte un juicio a vos. A vos y no sé a quién más de ahí, que está riéndose de mis problemas con mi hijo. No fue una cosa seria, fue humor. Yo hago humor", finalizó.