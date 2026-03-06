Fede Bal reveló la incómoda situación con Evelyn Botto por una "tercera en la casa" que casi arruina la relación

La reacción del actor fue inmediata: se enfureció al enterarse y explicó que el guardia inventaba todo para “hacerse el gracioso”. Reconoció, además, que esa “broma” casi le costó la relación, porque Evelyn había empezado a dudar seriamente de si había otras mujeres visitándolo.

La historia no terminó ahí. Bal decidió enfrentar la situación de manera directa y fue personalmente a hablar con el guardia. Le exigió que dejara de hacer ese tipo de comentarios, aclarando que eran completamente falsos y que estaban dañando su vínculo de pareja.

Qué contó Evelyn Botto sobre su relación abierta con Fede Bal

En las últimas horas, Evelyn Botto estuvo como invitada en el ciclo La Mañana con Moria (El Trece) y se animó a hablar sin vueltas sobre su relación con Federico Bal. Allí compartió detalles de cómo funciona la dinámica de la pareja abierta que decidieron experimentar juntos. Con franqueza absoluta, la locutora describió el presente que atraviesan y dejó en claro cuáles son los acuerdos que sostienen la relación.

“Nosotros hablamos mucho de todo lo que nos pasa, de nuestro pasado. Yo siento que es un gran momento”, expresó al aire. Y aclaró cuál es la base del vínculo: “La verdad es que no quiero ni cambiarlo a él, ni que él me cambie a mí. Sino que cada uno pueda hacer lo que quiera. Que haya una libertad”.

Sin encasillarse en definiciones rígidas, Evelyn Botto contó que están atravesando un proceso que se va ajustando con la práctica. “Hay muchos formatos de parejas abiertas. Nosotros lo estamos construyendo. Hay muchas cosas que no sabemos y que las vamos charlando, apenas van pasando situaciones”, señaló sobre la relación con Federico Bal.

Más adelante profundizó en el nivel de transparencia que comparten: “Estamos en un nivel de honestidad brutal. Asesina. Personas del trabajo no. Aunque puede fallar también... Yo prefiero no saber. Hay parejas que les gusta compartir, pero no soy de esas, no estoy en ese nivel de promiscuidad ahora”, sostuvo. Pero su nombre no solo resonó por cuestiones sentimentales. En el plano laboral, la artista también fue noticia: tras conocerse en SQP (América TV), el programa de Yanina Latorre, que dejaría Tapados de laburo en Olga, la información se viralizó y generó inquietud entre los seguidores.

Molesta por no haber podido anunciarlo ella misma, Evelyn Botto utilizó el streaming para dar explicaciones sobre su decisión. “Me hubiese encantado contárselos a ustedes, al menos a la gente que ve este programa y tiene un afecto conmigo. No es mi tiempo ni es mi forma de comentárselos, tenía ganas de que sea a fin de mes pero voy a dejar Tapados de laburo. Es una decisión que tomé hace varios meses”, afirmó.

Luego repasó el camino que la llevó a este punto. Recordó su salida de Perros de la calle y su intención de dedicarse a estudiar y enfocarse en proyectos personales. Sin embargo, nuevas propuestas laborales la hicieron cambiar de rumbo. Tras un año cargado de trabajo y después del Movistar Arena de Mi primo es así, decidió volver a aquella idea inicial: formarse para estar lista ante futuros desafíos teatrales.

“Quiero hacer canto, piano, baile, todo lo que pueda para llegar preparada a la instancia esa”, aseguró. También relató que, cuando ya había tomado la decisión, recibió un llamado de la producción de Mario Pergolini, lo que la volvió a entusiasmar: “Me encantan los desafíos y dije que sí. Me gusta salir de la zona de confort, empezar un nuevo equipo y eso”.

Finalmente, despejó cualquier rumor de conflicto interno: “No me voy de Olga, no hay ningún problema con Paula Chaves, ¿qué dicen? Nos amamos todos, la estamos pasando re bien”. Aunque reconoció que le duele dejar un proyecto exitoso, cerró con una reflexión honesta: “Estoy agarrando todo porque nunca se sabe cuándo van a dejar de caer cosas”.