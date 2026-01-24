La confesión de Evelyn Botto tras el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández que generó revuelo

Al mismo tiempo, Evelyn admitió lo engorroso que le resulta relacionarse con un personaje con popular y de gran peso mediático. “Estoy saliendo con el tipo más mediático, por lo menos que fue más mediático en un momento. Entiendo que la gente tiene un especial interés en lo que pase a su alrededor. No voy a poder evitarlo, me tengo que acostumbrar y llevarlo de la mejor manera posible. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer”, analizó a pura sinceridad.

Por su parte, sobre el reencuentro de Fede con Laurita, Evelyn Botto se mostró comprensiva y hasta relajada. “Él me dijo al toque que iba a pasar lo de Laurita. Entonces, yo le dije: ‘Hacelo, me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo. Los querés ver juntos’. Tipo, yo también quería verlos juntos, a ver qué pasa, ¿entendés?”, concluyó divertida.

Cómo fue el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández

Fede Bal y Laurita Fernández pusieron punto final a su relación en 2018, luego de atravesar un intenso romance de apenas un año que estuvo atravesado por versiones de infidelidad, idas y vueltas emocionales y crisis reiteradas que, con el tiempo, se volvieron imposibles de revertir.

A más de ocho años de aquella separación que ocupó titulares y generó un fuerte impacto mediático, ambos volvieron a coincidir frente a cámara en un contexto completamente distinto. El inesperado reencuentro se dio en una entrevista para el canal de streaming Blender y no pasó desapercibido: no solo por el pasado sentimental que los une, sino también por la forma madura y distendida en la que se mostraron, muy lejos de los conflictos que supieron protagonizar.

La escena tuvo lugar en el programa Zona Franca, donde fueron convocados por Juanita Groisman. Lejos de estar pautado, el cara a cara se dio casi por sorpresa y logró captar la atención de la audiencia desde el primer momento. La periodista ofició de puente para que el intercambio fluyera con naturalidad, sin tensiones visibles y con un clima de camaradería que sorprendió a muchos.

A lo largo de la charla, se abordaron recuerdos vinculados al trabajo compartido y a la convivencia profesional que supieron tener. En ese marco, Juanita destacó cómo la dinámica entre ellos lograba traspasar la pantalla y generar identificación en quienes seguían el programa. “Yo me sentía un poco parte del grupo”, confesó la conductora, poniendo en palabras una sensación que también percibía la audiencia. La frase fue validada por Fede, quien respondió con sinceridad: “Está bien y eso es buenísimo”, celebrando esa conexión genuina.

Uno de los momentos más llamativos del encuentro se dio cuando Juanita presentó una canción muy especial: un tema que Fede Bal había compuesto en el pasado dedicado a Laurita. La actriz y bailarina escuchó la pieza en vivo, entre risas y gestos de complicidad, dejando en claro que el recuerdo hoy ya no duele como antes.

Al hablar de esa composición, el hijo de Carmen Barbieri no esquivó la autocrítica y lanzó una frase contundente que despertó risas en el estudio: “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”. Según se recordó durante la charla, la canción había surgido en un momento delicado de la relación, luego de una fuerte discusión de pareja.

Fue la propia Laurita quien aportó más contexto al recordar el origen del tema, vinculándolo a un intento fallido de recomponer el vínculo. Para ella, la canción representó ese último esfuerzo por salvar una historia que ya estaba desgastada y que, poco tiempo después, llegaría definitivamente a su fin.

Así, con humor, honestidad y sin cuentas pendientes a la vista, Fede Bal y Laurita Fernández demostraron que el tiempo puede transformar viejas heridas en recuerdos compartidos, incluso frente a una audiencia que aún sigue de cerca cada capítulo de sus vidas.