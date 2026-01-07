Carmen Barbieri incomodó a Fede Bal y Evelyn Botto con chicanas y pases de factura
La conductora protagonizó un desopilante ida y vuelta con su hijo Fede Bal y su nueva pareja, Evelyn Botto, entre reclamos, pedidos y una inesperada referencia a una ex del actor. Que pasó.
7 ene 2026, 21:32
Fede Bal y Evelyn Botto ya no se esconden. Tras pasar las fiestas juntos en Nueva York, la pareja retomó la rutina laboral y quedó en el centro de una situación tan divertida como incómoda durante un móvil en vivo con Carmen Barbieri, desde Mar del Plata.
Siempre filosa y dueña de un humor ácido, la capocómica arrancó el intercambio con un reproche directo a su hijo: “Hola, hijo. Te escapabas y no me dabas la nota. Me tuve que arrodillar”, lanzó en el programa Con Carmen (El Nueve), en referencia a que tuvo que insistir para que Fede aceptara salir al aire. Él intentó bajarle el tono al momento y respondió entre risas: “Nunca me voy a escapar en la vida de vos, mamá. Solamente que hay mucha gente”.
Lejos de conformarse, Carmen redobló la apuesta y dramatizó la situación cuando Evelyn se había alejado para sacarse fotos con fans: “Estoy un poco desesperada porque Eve se fue y no me quieren dar la nota. ¿Algún problema personal conmigo?”. Ante la escena, Fede terminó gritando en plena calle: “¡Evelyn, tu suegra está en vivo ahora y está enojada!”.
Finalmente, la actriz y cantante se sumó al móvil y trató de llevar tranquilidad. “Estamos rebien. Venimos de hacer una nota relinda en Olga, compartiendo el verano después de un viaje relindo y de pasar Navidad”, contó. Carmen no perdió oportunidad para meter una chicana más y deslizó, con picardía, la posibilidad de visitarlos: “¿Va a haber lugar cuando yo vaya? No en la misma cama, digo en una habitación”. Evelyn, rápida, le contestó: “Siempre hay lugar para vos”, aclarando además que no convive con Fede y que vive con compañeros del streaming.
El clima se volvió más distendido cuando Carmen se ofreció a cocinarles y Evelyn respondió con humor: “Yo estoy para un pastel de papas”. Incluso, la conductora pidió que se den un beso en cámara para cerrar el móvil: “Me encanta esta pareja… Dense un pico. Lo que más deseo es que sean felices los chicos”.
Pero el momento más picante llegó cuando la pareja ya no estaba escuchando. Carmen le agradeció a su notera Julieta Roque, la misma periodista con la que Fede fue visto besándose en un after de los Martín Fierro 2025, y lanzó, sin filtro: “Qué laburo, Juli. Hay que estar ahí y ser la ex”, rematando entre risas con un autocrítico: “¡Qué mala!”.
Embed
Cuál fue el primer viaje de Fede Bal y Evelyn Botto
Evelyn Botto y Fede Bal decidieron viajar juntos a Nueva York, Estados Unidos, para recibir la Navidad y así compartir su primera escapada romántica como pareja después de confirmar la relación.
La locutora mostró un momento más cotidiano de la travesía al exterior: una selfie en una estación de subte, luciendo una campera y un gorro de piel falsa que le dieron un look invernal perfecto para la ciudad.
Por su parte, Fede Bal eligió retratar su visita al Museo Americano de Historia Natural, donde fotografió a la icónica ballena azul que cautiva a miles de turistas cada año. "¿Cómo?", expresó en otra postal al aire libre de los dos junto a un corazón.
El actor y la locutora dejaron al descubierto en las redes sociales un viaje lleno de romanticismo y complicidad en uno de los destinos más soñados del mundo en una relación que nació hace unas semanas y se consolida a paso firme en este comienzo de año con distintos guiños románticos mutuos desde Instagram.