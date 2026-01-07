Carmen Barbieri incomodó a Fede Bal y Evelyn Botto con chicanas y pases de factura

El clima se volvió más distendido cuando Carmen se ofreció a cocinarles y Evelyn respondió con humor: “Yo estoy para un pastel de papas”. Incluso, la conductora pidió que se den un beso en cámara para cerrar el móvil: “Me encanta esta pareja… Dense un pico. Lo que más deseo es que sean felices los chicos”.

Pero el momento más picante llegó cuando la pareja ya no estaba escuchando. Carmen le agradeció a su notera Julieta Roque, la misma periodista con la que Fede fue visto besándose en un after de los Martín Fierro 2025, y lanzó, sin filtro: “Qué laburo, Juli. Hay que estar ahí y ser la ex”, rematando entre risas con un autocrítico: “¡Qué mala!”.

Cuál fue el primer viaje de Fede Bal y Evelyn Botto

Evelyn Botto y Fede Bal decidieron viajar juntos a Nueva York, Estados Unidos, para recibir la Navidad y así compartir su primera escapada romántica como pareja después de confirmar la relación.

La locutora mostró un momento más cotidiano de la travesía al exterior: una selfie en una estación de subte, luciendo una campera y un gorro de piel falsa que le dieron un look invernal perfecto para la ciudad.

Por su parte, Fede Bal eligió retratar su visita al Museo Americano de Historia Natural, donde fotografió a la icónica ballena azul que cautiva a miles de turistas cada año. "¿Cómo?", expresó en otra postal al aire libre de los dos junto a un corazón.

El actor y la locutora dejaron al descubierto en las redes sociales un viaje lleno de romanticismo y complicidad en uno de los destinos más soñados del mundo en una relación que nació hace unas semanas y se consolida a paso firme en este comienzo de año con distintos guiños románticos mutuos desde Instagram.

