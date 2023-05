Felipe Pettinato fue dado de alta y podría ser imputado por la muerte de su amigo: qué dijo Tamara

Embed

Así las cosas, desde el programa de Florencia de la V fueron a buscar a su hermana Tamara Pettinato, que habló del presente de Felipe, quien comenzó a tener salidas transitorias de la clínica en la que está internado desde entonces.

"Él está bien, como en la etapa donde salen algunos días y otros días viven ahí. Es lo lógico que van pasando todos cuando ya llevan un año limpios. Y él cumple ahora un año limpio", confió Tamara. En tanto, consultada sobre el año limpio de drogas que lleva Felipe admitió que "Tampoco es algo para festejar, como es una enfermedad cronica, y de por vida, no es que pasó un año y está curado".

Por último, Tamara Pettinato aseguró que para la familia en este momento Felipe atraviesa "Una etapa tranquila y fue que lo expresó con eso que yo subí a mis redes, le pedí permiso y lo subí. Él también hace un anális de cómo estaba hace un año y cómo está ahora. Pero es hoy, sólo por hoy es el lema".

Felipe Pettinato reapareció y publicó un duro mensaje: "Creía que me iba a morir"

Desde hace casi un año Felipe Pettinato está internado en un clínica psiquiátrica luego del incendio que ocurrió en su departamento, en el barrio de Belgrano. De a poco y con mucho esfuerzo, el hijo de Roberto Pettinato comenzó a lograr en rehabilitación buenos resultados. Su hermana, Tamara Pettinato, en esta oportunidad, aprovechó las redes sociales para saludar a su hermano por su cumpleaños y publicar unas sentidas palabras que él mismo escribió.

“Hoy cumple 30 años uno de mis ídolos: mi hermanito Felipe Juan. Alguien que me enseña desde que nació que ser diferente está IGUAL DE BIEN que ser uno más. Alguien que no se dejó destruir por el bullying (cosa que todavía le hacen incluso desde los medios) aunque estuvo muy cerca de perder la batalla”, posteó en Instagram la columnista del programa de radio Un día perfecto (Metro 95.1).

Y agregó: “Hoy pelea por salir adelante y los que lo amamos y conocemos su sufrimiento no lo vamos a dejar solo”. “Comparto sus palabras de hoy (con su permiso) porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental. Feliz cumple. Te amo. Fuerza y adelante”.

La ex panelista de Intrusos (América TV) publicó tres fotos. La primera es una de cuando Felipe era un niño, y las otras dos tienen mensajes que él escribió. “Mi mamá me mandó esta foto de mi cumpleaños con mi hermano (Homero Pettinato) y sobrino para recordarme cuán agradecido debo estar hoy, un año después. Las drogas se habían apoderado de mi vida, no podía vivir con ellas o sin ellas... fue muy triste cómo decidí a último momento prender el teléfono y aceptar juntarme con mi familia, después de haber dormido tres días y con una nueva megadosis de por medio. Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija. Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor ¡Gracias!", escribió.

En la última foto del Instagram de Tamara, se ve a su hermano junto al director de la Fundación E.I.R.A. (Centro Emocional e Interactivo de Resiliencia Argentina), con un agradecimiento: “Gracias a E.I.R.A hoy comparto 11 meses y 11 días limpio de alcohol y drogas. Acá con su director fundador”.

El 16 de mayo de 2022 se produjo un incendio en el departamento de Felipe y durante ese incidente murió Melchor Rodrigo, un médico amigo de él.