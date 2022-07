Las fotos de Felipe Pettinato en medio de su internación tras el trágico incendio

En medio de un total hermetismo sobre su salud y en plena recuperación, en las últimas horas se conocieron las primeras imágenes de Felipe Pettinato en medio de la internación tras el trágico incendio en el departamento.

felipepettinato24.jpg

Las mismas fueron publicadas por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. En las postales se puede ver al joven sentando y sonriendo.

"Está en el momento más difícil de su recuperación, digo más difícil porque siempre al principio cuesta todo el doble, esto es lo que me dicen desde su entorno", precisó el periodista sobre la salud de Felipe, de 29 años.

Y agregó: "Arribó a este lugar hace tres semanas, me cuentan que está muy participativo con todas las actividades y que se lleva muy bien con sus colegas de recuperación. Además está acompañado permanentemente por su familia".

felipe pettinato.jpg

Confundieron a un imitador de Michael Jackson con Felipe Pettinato y lo golpearon

Leo Blanco, uno de los imitadores más famosos de Michael Jackson en el mundo, fue increpado y golpeado por un señor que sin mediar palabra, lo agredió por confundirlo con Felipe Pettinato.

“Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo”, señaló el joven.

image.png

Y agregó: “Cuando entré; allí ya sin vergüenza varios hombres hablaban alto sobre mi. Fui hacia uno de los mingitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta ‘¿vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘Noo a este lo internaron por loquito’. Les expliqué que no era Pettinato, pero seguían en la suya”.

Blanco es conocido en el país por su gran parecido con el rey del pop, además de su interpretación. El joven se ha realizado 13 cirugías estéticas que lo hacen parecerse a su ídolo.

Su gran parecido y talento lo llevó a hacer parte del documental Hooked on the Look, el cual se estrenó en Londres y fue tendencia en más de 72 países en todo el mundo.