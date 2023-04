Felipe Pettinato reapareció y publicó un duro mensaje: "Creía que me iba a morir"

Y agregó: “Hoy pelea por salir adelante y los que lo amamos y conocemos su sufrimiento no lo vamos a dejar solo”. “Comparto sus palabras de hoy (con su permiso) porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental. Feliz cumple. Te amo. Fuerza y adelante”.

La expanelista de Intrusos (América TV) publicó tres fotos. La primera es una de cuando Felipe era un niño, y las otras dos tienen mensajes que él escribió. “Mi mamá me mandó esta foto de mi cumpleaños con mi hermano (Homero Pettinato) y sobrino para recordarme cuán agradecido debo estar hoy, un año después. Las drogas se habían apoderado de mi vida, no podía vivir con ellas o sin ellas... fue muy triste cómo decidí a último momento prender el teléfono y aceptar juntarme con mi familia, después de haber dormido tres días y con una nueva megadosis de por medio. Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija. Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor ¡Gracias!", escribió.

En la última foto del Instagram de Tamara, se ve a su hermano junto al director de la Fundación E.I.R.A. (Centro Emocional e Interactivo de Resiliencia Argentina), con un agradecimiento: “Gracias a E.I.R.A hoy comparto 11 meses y 11 días limpio de alcohol y drogas. Acá con su director fundador”.

El 16 de mayo de 2022 se produjo un incendio en el departamento de Felipe y durante ese incidente murió Melchor Rodrigo, un médico amigo de él.

Aseguran que Felipe Pettinato abandonó la clínica en plena internación y tuvo un conflicto policial

En las últimas horas se supo que Felipe Pettinato dejó la clínica donde estaba internado y viajó a Pinamar. Además, aseguran que la policía lo detuvo en pleno viaje.

Según se informó en Mitre Live, el hijo de Roberto Pettinato abandonó por unos días la Fundación E.I.R.A. donde se encuentra en recuperación y se fue Pinamar para pasar unos días junto a su familia y amigos.

“Cuando estaba viajando, el auto de Felipe fue llamado a un costado de la ruta y allí los policías que detuvieron el coche vieron que se trataba de Pettinato”, detallaron al dar a conocer la información en las redes de ese medio.

“Después de estar unos minutos demorado, el auto siguió su rumbo, investigando me dijeron que el vehículo iba a una velocidad elevada y por eso lo detuvieron, pero en definitiva habría que ver si esto es cierto, lo confirmado es que abandonó unos días su clínica”, se agregó.

Por último, se supo: “Esta decisión de Felipe de irse unos días a la costa fue consensuada y aceptada por la fundación y de hecho personas de este lugar acompañaron al joven en el viaje, su cuadro evoluciona favorablemente y decidieron darle un premio”.