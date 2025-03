Morena Rial disparó contra Fernando Burlando y expuso por qué dejó de ser su abogado

“¿Quién es tu nuevo abogado, ya que Burlando renunció?”, le consultó un seguidor. Ante esa pregunta, More fue contundente al hablar de Fernando Burlando.

“Para empezar, a Burlando lo revoqué yo porque no estaba siendo de mi agrado su manejo con las cosas”, expresó la mediática.

More ratificó que Pierre es quien la representa ahora, a quien le dedicó varios halagos. “Miguel Ángel Pierri es mi nuevo abogado. ¡Súper atento y súper amable! Gracias, Migue, por estar pendiente cada segundo”, cerró.

Furioso desahogo de la ex del nuevo novio de Morena Rial con una dura acusación

Desde las redes de LAM, América Tv dieron a conocer quién es el nuevo novio de Morena Rial tras confirmar su separación de Matías Ogas, padre de su bebé Amadeo.

Se trata de un joven llamado Eric, amigo de Alan Cañete, quien es el padrino de Amadeo y fue detenido acusado de prestarle el auto a Morena para el robo en la casa de Villa Adelina.

Pepe Ochoa reveló que la hija de Jorge Rial tiene una relación con Eric desde hace dos meses y esto habría desatado la furia de la última pareja de él, quien lo acusó de serle infiel con Morena.

"Morena Rial libre y con nuevo amor llamado Eric", se indicó desde la cuenta en X del ciclo que conduce Ángel de Brito.

A través de las historias de WhatsApp, la joven identificada con el nombre de Yas lanzó picantes mensajes contra Morena y su ex novio: “History time de cuando mi ex me gorreo con Pepa Rial”, escribió.

Y en otro mensaje apuntó directamente contra Eric: “Lo idolatraba, lo mantenía, me lo llevé de vacaciones, le compré el celular, le di todo y así te pagan! Muerto de hambre”.