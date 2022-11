Feroz cruce entre Majo Martino y Locho Loccisano contra Martín Salwe

Este viernes en Intrusos (América TV), Locho y Majo se despacharon contra Salwe. "Tiene que agradecer a la edición porque muchas cosas no se vieron", señaló la periodista.

"Si contamos lo que decía en El hotel, le podemos arruinar la carrera", añadió Locho, furioso con el panelista del ciclo de Flor de la V. "La energía de él nos hace mal", enfatizó.

Majo remarcó que lo consideraba un amigo, pero el vínculo se rompió para siempre. "Hablaba mal de mí con todos. Me boludeaba. Un amigo no hace eso", detalló.

El novio de la periodista dijo que él también tuvo una pésima experiencia con Salwe. "Comentarios de mierda todo el tiempo. Me buscaba y me decía cosas feas de Majo. Y después iba y le decía cosas malas a Majo de mí", explicó.

Por último, el panelista de Intrusos hizo su descargo. "Si la pasaban mal, se tendrían que haber ido del reality. Yo la pasé mal porque cosas que inventaron", cerró.

Martín Salwe se quebró en la final de El hotel de los famosos

Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentaron en la gran final de El hotel de los famosos. Para el cierre del reality, estuvieron para alentar a los finalistas sus familiares y el resto de las figuras que pasaron por el programa.

El ex locutor de La Academia recibió la visita de su padre, Gustavo, que le dedicó unas palabras a su hijo: "Estoy re feliz. Siempre pensé que Martín podía llegar a la final. Tiene un futuro enorme y eso a mí, como padre, me enorgullece".

Salwe no pudo evitar emocionarse y expresarle todo su afecto. "Gracias por todo. Intento manejarme por la vida con lo que me dejas que es una caja gigante de respeto y amor. Siempre dije que mi miedo es no hacer ni la mitad de lo que vos hiciste conmigo y con nuestra familia. Gracias por todo y perdón si te fallé", sostuvo.

"No fallaste en nada. Y tenés un camino larguísimo por recorrer", sentenció el padre del ex locutor de La Academia. "Es tu fan número uno", sentenció El Chino Leunis, que se mostró sensibilizado por el vínculo entre ellos.