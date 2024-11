Brenda Di Aloy se sinceró sobre su encuentro con Cris Vanadía en el Cantando 2024: "Fue..."

“Nos queremos un montón, hoy vengo con el disfraz de perra empoderada pero no les voy a negar que me golpeó mucho porque no lo veía hace un montón", reconoció.

Como si eso fuera poco, expresó: “¿Qué necesidad de venir a mi lugar de trabajo? Me sacudió todo, yo venía bien y de repente de vuelta caer en el duelo, de vuelta al psicólogo y de vuelta todo”

“Hay veces que está bueno ver de vuelta a la persona par re confirmar que ya está, que es algo pasado. Me ayuda a decir ya está, es algo que sigue doliendo pero bueno”, analizó de todas formas.

Sin embargo, remarcó: “Fue innecesario, no puedo decir que estuvo bueno porque yo la pasé mal y me dolió mucho pero la vida a veces esto, son sorpresas que hay que sortear”.

Brenda Di Aloy dio una terrible confesión sobre las joyas de Yuyito González: "Es todo..."

Hace unos días, Yuyito González recibió en su programa en Ciudad Magazine, Empezar el día, al su pareja, el presidente Javier Milei, a un año de la primera visita del economista al ciclo.

La nota de la ex vedette con el jefe de Estado fue muy comentada en las redes. A muchos usuarios les llamó la atención que ella tenía un llamativo reloj, algunos afirmaban que era muy costoso y era una obscenidad en tiempos de crisis.

En su programa de streaming Tengo capturas (La Casa), la hija de la conductora, Brenda Di Aloy, mandó al frente a su mamá: "Es todo trucho, chicos".

La joven indicó que Yuyito no tiene accesorios de lujo. "Mi mamá no tiene joyas caras. Son todas joyas de canje de Avellaneda. A vos te ven un anillito y te dicen 'con la del pueblo', ¡no!", agregó.

Brenda menciono también que, en muchas ocasiones, todo es de canje o prestado. "Es todo mentira lo que sale en la televisión. Nos ponemos un anillo, una remera y así como nos lo ponemos, lo devolvemos", cerró.