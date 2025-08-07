Cómo será la nueva dinámica familiar de la China Suárez en Turquía con Rufina y sin sus dos hijos menores

Tal parece que esta medida sería provisoria, dado que la actriz no quiere estar demasiado tiempo separada de sus hijos, motivo por el cual insistiría legalmente durante el verano para intentar conseguir que Benjamín Vicuña autorice la mudanza de los pequeños al país turco junto a su madre, su hermana mayor y Mauro Icardi.

Embed

“Va a romper mi familia”: el video viral del nene que le tiene miedo a la China Suárez

Desde que oficializó su relación con Mauro Icardi en noviembre del año pasado, Eugenia China Suárez no deja de ser blanco de críticas, especialmente en redes sociales, donde muchos usuarios aún se posicionan del lado de Wanda Nara, ex del futbolista. Incluso, acusan a la actriz de haber sido la responsable de romper una familia tras el escándalo del Wandagate en octubre de 2021.

En este contexto, mientras la China atraviesa un tenso conflicto con Benjamín Vicuña, padre de dos de sus tres hijos, y mantiene una guerra mediática con Wanda, un video inesperado se volvió viral y sumó combustible a la polémica.

El clip, publicado en TikTok por los propios padres del menor, muestra a un nene totalmente angustiado y llorando desconsoladamente al enterarse de que la China Suárez es una persona real. El pequeño, en medio del llanto, le suplica a sus padres: “Papá, mamá, si ven a la China Suárez, no quiero que se vayan. ¿Me lo prometen?”. Al confirmarle que la actriz efectivamente existe, el nene lanza con desesperación: “Va a romper mi familia”.

Embed

La frase, curiosamente, recuerda a lo que una de las hijas de Wanda Nara habría dicho también sobre la ex Casi Ángeles, según versiones que circularon durante el escándalo mediático.

Frente al revuelo que generó el video, el padre del menor, Manu Ansaldi, grabó una segunda parte para calmar las aguas y mostrar cómo evolucionó la historia. En el nuevo video, el niño aparece más tranquilo y se dirige directamente a la actriz: “Hola China, mi papá y mi mamá ya me contaron que no sos mala y que no te tengo que tener miedo. Me dijeron que mi papá no se va a ir con vos porque está enamorado de mi mamá. Así que todo bien, China”, dice, sonriendo a cámara.

El video no solo se volvió viral por lo insólito de la situación, sino también por reflejar cómo la figura pública de la China Suárez genera repercusión incluso entre los más chicos, en un contexto de fuerte exposición mediática.