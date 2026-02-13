El firme posteo a la distancia de Sebastián Graviotto tras el nacimiento de su hijo con Juana Repetto

Días antes del parto, Juana ya había aclarado cómo sería la situación. Cuando un seguidor le consultó en Instagram si su ex pareja estaría a su lado en el nacimiento, fue clara y directa: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.

Así, mientras Juana transitaba uno de los momentos más importantes de su vida, la distancia física no impidió que el padre encontrara su manera de expresar amor en una fecha tan significativa.

IG Sebastián Graviotto - posteo nacimiento Timoteo

Cuál fue la sorpresiva reacción de Sebastián Graviotto después de Juana Repetto anunciase su embarazo en agosto pasado

Después de siete años de relación y una vida familiar que supieron construir con hijos de vínculos anteriores, en abril de 2025 Juana Repetto y Sebastián Graviotto hicieron oficial lo que ya era un secreto a voces: estaban separados. La noticia la confirmó la propia hija de Reina Reech, quien explicó que la decisión no había sido impulsiva sino, por el contrario, una determinación tomada en pos del bienestar general.

Por aquel entonces, Juana sostuvo que distanciarse era lo más saludable porque en el día a día ya no lograban entenderse. La convivencia se había vuelto cuesta arriba y, según dejó entrever, continuar juntos no era la mejor opción para nadie. Sin embargo, dejó algo muy en claro: más allá de la ruptura sentimental, ambos seguirían compartiendo momentos como padres de Belisario, el hijo que tienen en común y que hoy tiene cuatro años y medio.

La actriz también reconoció que el vínculo con su ex no era sencillo. De hecho, dio a entender que uno de los puntos más sensibles que terminó desgastando la relación tuvo que ver con el armado de la familia ensamblada y el vínculo entre los hijos que cada uno tenía previamente. Esa dificultad, según deslizó, fue determinante para cerrar definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación.

Pero cuando parecía que la historia ya estaba escrita, a fines de agosto —cinco meses después de haber confirmado la separación— Juana volvió a sacudir a sus casi dos millones de seguidores en Instagram con un anuncio inesperado: estaba embarazada por tercera vez. La revelación generó un verdadero revuelo y no tardaron en instalarse las especulaciones sobre un posible acercamiento con Graviotto, e incluso sobre su paternidad.

Las redes sociales de él se llenaron rápidamente de consultas y teorías. Muchos usuarios buscaron pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Sin embargo, lejos de referirse al posteo de su ex, Sebastián optó por el silencio: en sus historias de Instagram solo compartió un video disfrutando de unos días en la nieve, sin hacer alusión alguna al embarazo.

Con el paso de los días y una vez que bajó la intensidad de los comentarios, Graviotto dejó trascender que la llegada del bebé era motivo de felicidad y que, junto a Juana, se comprometerían a formar el mejor equipo posible para acompañar la crianza del nuevo integrante. Ese momento finalmente se concretó este jueves con el nacimiento del bebé. Ahora, la expectativa está puesta en el regreso de Sebastián al país para conocer cara a cara a su hijo recién nacido.