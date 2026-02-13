El firme posteo a la distancia de Sebastián Graviotto tras el nacimiento de su hijo con Juana Repetto
Si bien Graviotto no acompañó a Juana Repetto durante el nacimiento de Timoteo, el instructor de snowboarding celebró desde las redes la llegada de su hijo con un emotivo mensaje. Mirá.
Sin duda, este 12 de febrero quedó marcado a fuego en la vida de Juana Repetto: ese día nació Timoteo, el segundo hijo fruto de su relación con Sebastián Graviotto, de quien está separada desde casi un año pero mantienen la más cordial de la relaciones. De hecho, ella quedó embarazada ya habiéndole puesto punto final a la pareja. Así, la actriz volvió a convertirse en mamá y compartió la felicidad por la llegada del pequeño, en medio de una situación particular que no pasó inadvertida.
Es que el padre del bebé no pudo estar presente en el momento del parto. Por compromisos laborales, Graviotto se encuentra trabajando fuera del país desde hace algunos meses y no logró regresar a tiempo para acompañar a su expareja en una fecha tan especial. Sin embargo, en la misma jornada en que Timoteo llegó al mundo, tuvo un gesto que muchos interpretaron como un mensaje directo y cargado de emoción.
A través de sus redes sociales, publicó la canción Beautiful Boy, de John Lennon, mientras en las imágenes se veía caer la nieve de manera lenta y serena. El detalle no fue menor: el tema fue compuesto por el exintegrante de The Beatles para su hijo Sean y es una de las piezas más personales de su repertorio.
Vale señalar que Beautiful Boy es una canción profundamente sensible, en la que Lennon expresa el amor incondicional de un padre y el anhelo de acompañar a su hijo a lo largo de su crecimiento. La letra transmite ternura, protección y un vínculo que trasciende cualquier distancia. En ese marco, compartirla justo el día del nacimiento de Timoteo fue leído como una forma de estar presente, aunque sea simbólicamente, y de manifestar su conexión con el recién nacido.
Días antes del parto, Juana ya había aclarado cómo sería la situación. Cuando un seguidor le consultó en Instagram si su ex pareja estaría a su lado en el nacimiento, fue clara y directa: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.
Así, mientras Juana transitaba uno de los momentos más importantes de su vida, la distancia física no impidió que el padre encontrara su manera de expresar amor en una fecha tan significativa.
Cuál fue la sorpresiva reacción de Sebastián Graviotto después de Juana Repetto anunciase su embarazo en agosto pasado
Después de siete años de relación y una vida familiar que supieron construir con hijos de vínculos anteriores, en abril de 2025 Juana Repetto y Sebastián Graviotto hicieron oficial lo que ya era un secreto a voces: estaban separados. La noticia la confirmó la propia hija de Reina Reech, quien explicó que la decisión no había sido impulsiva sino, por el contrario, una determinación tomada en pos del bienestar general.
Por aquel entonces, Juana sostuvo que distanciarse era lo más saludable porque en el día a día ya no lograban entenderse. La convivencia se había vuelto cuesta arriba y, según dejó entrever, continuar juntos no era la mejor opción para nadie. Sin embargo, dejó algo muy en claro: más allá de la ruptura sentimental, ambos seguirían compartiendo momentos como padres de Belisario, el hijo que tienen en común y que hoy tiene cuatro años y medio.
La actriz también reconoció que el vínculo con su ex no era sencillo. De hecho, dio a entender que uno de los puntos más sensibles que terminó desgastando la relación tuvo que ver con el armado de la familia ensamblada y el vínculo entre los hijos que cada uno tenía previamente. Esa dificultad, según deslizó, fue determinante para cerrar definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación.
Pero cuando parecía que la historia ya estaba escrita, a fines de agosto —cinco meses después de haber confirmado la separación— Juana volvió a sacudir a sus casi dos millones de seguidores en Instagram con un anuncio inesperado: estaba embarazada por tercera vez. La revelación generó un verdadero revuelo y no tardaron en instalarse las especulaciones sobre un posible acercamiento con Graviotto, e incluso sobre su paternidad.
Las redes sociales de él se llenaron rápidamente de consultas y teorías. Muchos usuarios buscaron pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Sin embargo, lejos de referirse al posteo de su ex, Sebastián optó por el silencio: en sus historias de Instagram solo compartió un video disfrutando de unos días en la nieve, sin hacer alusión alguna al embarazo.
Con el paso de los días y una vez que bajó la intensidad de los comentarios, Graviotto dejó trascender que la llegada del bebé era motivo de felicidad y que, junto a Juana, se comprometerían a formar el mejor equipo posible para acompañar la crianza del nuevo integrante. Ese momento finalmente se concretó este jueves con el nacimiento del bebé. Ahora, la expectativa está puesta en el regreso de Sebastián al país para conocer cara a cara a su hijo recién nacido.