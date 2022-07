Flavio Mendoza, en guerra con el programa de Georgina Barbarossa

Embed

"No lo llevé. Una productora me hizo planteos que me hicieron sentir horrible. Entonces, me fui", explicó el coreógrafo.

https://twitter.com/flaviomendoza/status/1542506409077510148 Me invitan a un programa y casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota y al no llevarlo los planteos de una productora me hicieron sentir horrible y me fuy , mi hijo va al jardín y trato q n falte tanto ya que cuándo viajo lo llevo con migo . — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) June 30, 2022

Flavio mencionó que no quiere tener que sacar a su hijo de sus obligaciones para ir a un programa de TV. "Va al jardín y yo trato que no falte tanto ya que, cuando yo viajó, él viene conmigo", sentenció.

¿Contra qué programa apuntó Flavio Mendoza?

Este jueves en LAM (América TV), Pía Shaw leyó al aire los mensajes que publicó Flavio Mendoza en su cuenta de Twitter.

La panelista reveló cuál fue el ciclo donde iba a estar el coreógrafo. "El programa del que está hablando es el programa de Georgina Barbarossa", señaló.

image.png

Pía indicó que una productora del programa de Telefe asegura haber acordado que Dionisio iba a ir con su papá. "Dicen que eso habían pactado", comentó la angelita.

Finalmente, la productora, cuando vio que no estaba con su hijo, habló con Flavio, que decidió irse indignado.