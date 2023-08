La dura declaración de Mimi Alvarado sobre la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino

"Los fragmentos son fuertes", advirtió Flor de la V. "Hay otros fragmentos y no los muestran. Yo no me voy a poner del lado de ninguno de los dos. Estuve ahí, 24 horas, vi todo, viví todo. Incluso, fui la cupido de los dos", sostuvo.

"Hay muchas cosas que no pasaron, pero yo vi todo. Flor me pedía que lo cuidara a Juan para que no se le tirara a otra. Un día, me bañé con ellos dos, con Flor y Juan. Flor desnuda, Juan desnudo, yo en el medio, con un top y una tanga. Y, una vez que terminó el programa, le dije a Flor: 'Yo te quiero mucho, pero mi declaración te puede jugar en contra. Yo no me bañaría desnuda con mi violador'", siguió.

Finalmente, Mimi puso en duda los hechos narrados por Flor Moyano. "Esta es mi verdad. Yo no lo vi a Juani violándola. Y sí vi otras cosas", sentenció.

Se conocieron detalles cruciales de la pericia psiquiátrica a Juan Martino tras la denuncia de Flor Moyano

La Justicia avanza en la causa que inició Flor Moyano contra su ex compañero de El hotel de los famosos, Juan Martino. La influencer denunció al actor por abuso sexual.

Este lunes en DDM (América TV), el periodista Martín Candalaft leyó parte del informe que figura en la investigación luego de la pericia psiquiátrica que le realizaron a Martino.

"La psiquiatra, en el final de sus conclusiones, dice: 'se puede destacar que presenta un tipo de personalidad encuadrable en la neurosis, siendo esta de de buena adaptación al medio, con rasgos egocéntricos y controladores, que señalan una mirada omnipotente frente al mundo circundante, lo que le dificulta situarse en lo que puede provocar en lo otros con sus conductas", detalló.

"En palabra coloquiales, Martino dice: 'Lo que pasó ahí adentro es algo habitual, cotidiano, y no puedo creer que me haya denunciado'", agregó.

Candalaft señaló que en las últimas líneas del informe, la psiquiatra hace una salvedad importante: "Dado el tenor sexual de la presente investigación es dable aclarar que, a partir de la bibliografía consultada, se puede aseverar que los delitos sexuales se dan en las disimiles estructuras de la personalidad, por lo que la descripción de la personalidad del imputado y sus rasgos prevalentes no deberían asociarse directamente a la verdad objetiva de los hechos".

"¿Qué dice acá la psiquiatra? Dice: 'Si bien yo les estoy diciendo todo esto, no necesariamente hay que asociarlo a un abuso sexual directamente'. Para ella es un elemento más", insistió el periodista.

En el cierre del análisis, la abogada Elba Marcovechio fue contundente con su mirada sobre el caso. "No se lo muestra como un psicópata, se le marca una neurosis", sentenció.