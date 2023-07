Apareció un fuerte video que compromete a Juan Martino tras la denuncia de Flor Moyano

Embed

"Esto sucedió y él sabía que estaba siendo grabado. Obviamente, este material no se vio al aire", señaló la conductora. "Hay otro video, que es muy fuerte y no lo vamos a pasar", remarcó la figura de América.

En el piso de DDM, Flor quebró en llanto después de ver el material y recordó por qué se los veía discutiendo: "Es fuertísimo verme ahí. Esto es el día después de esa noche tremenda. Me acuerdo que yo me desperté muy mal y él me empieza a denigrar. Yo no quería ni levantar la mirada. Estaba muerta de vergüenza. Me sentía humillada, Me sentía mal".

Al finalizar, la actriz se lamentó por el lento accionar la Justicia. "No tengo el apoyo de la propia fiscalía que está llevando el caso. Siento que todo lo que pasó está en duda", sentenció.

Juan Martino Flor Moyano.jpg

El informe preliminar de los peritos en la causa de Flor Moyano contra Juan Martino

En DDM, el periodista Mariano Yezze leyó algunas de las apreciaciones que dieron los peritos, que intervinieron en la causa de Flor Moyano contra Juan Martino, su ex compañeros en El hotel de los famosos.

"La primera parte de la pericia ya se realizó... la pericia psiquiátrica y la psicológica. Se aportaron dos peritos oficiales, un perito de parte, uno de parte de Martino y otro de parte de la víctima", señaló el columnista.

Embed

Mariano Yezze indicó que, en el informe preliminar, hay datos que validan el testimonio de la actriz: "El perito que la acompañó, dice que los peritos oficiales le creyeron, que encontraron signos de supuesto abuso sexual, hubo charlas empáticas con Florencia, que la aconsejaron y le dijeron que trate de recuperar".

Por último, el periodista acotó que, respecto a Juan Martino, lo que trascendió no lo favorece en nada. "Martino tuvo una perfil cabizbajo y, cuando se vio acorradalo, tuvo una conducta reactiva", cerró.