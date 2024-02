Flor Vigna anunció su separación de Luciano Castro y explicó los motivos

Flor Vigna separacion.jpg

En Socios del espectáculo leyeron el mensaje de Flor Vigna y mencionaron que las cosas en la pareja no estaban bien. De hecho, en el ciclo de El Trece recordaron que tuvieron una fuerte crisis cuando eran parte del elenco de El Divorcio.

"Nosotros habíamos anunciado acá que ellos se estaban separando cuando terminaron de hacer la obra juntos. Después de desmentirlo varias veces, Flor terminó dando una entrevista, en la cual reconoció que tuvieron una crisis cuando dejaron de trabajar juntos. Finalmente, decidieron darse otra oportunidad, pero con reglas más laxas", detalló Nancy Duré.

También se habló que atravesaron un momento duro en la pareja cuando la actriz y cantante colgó en sus historias en Instagram un video picante que generó polémica. En ese posteo, él está con su mano por debajo de su minifalda. El revuelo que desató esa publicación derivó en un fuerte enojo de parte del galán.

La picardía de Vigna al compartir ese video provocó cierto malestar en Sabrina Rojas, la ex del actor. “Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años que no está bueno que vea a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas”, expresó, tajante, la actriz en diálogo con LAM.

Aunque pusieron lo mejor de cada uno para superar los momentos de turbulencia, tras dos años y medio de amor, Flor y Luciano decidieron poner un punto final a su historia. Y todo indica que es definitivo.

María Eugenia Ritó durísima contra Flor Vigna: "Hizo lo que tuvo que hacer con..."

María Eugenia Ritó arremetió con todo contra Flor Vigna en una entrevista con Intrusos, América Tv. Primero, desde su experiencia en el teatro de revista de tantos años, la ex vedette elogió a Mónica Farro y consideró a la uruguaya como "la única vedette" de la actualidad.

Luego, fue durísima con Flor Vigna: "Me parece que es una artista, una persona talentosa, carismática, pero me parece que no tiene peso escénico a nivel de ese jurado (del Bailando)".

Y siguió: "Estuvo mal en meterse con Noelia Marzol, que es una señora, todos tenemos cosas en el pasado, más aún que fue con los niños y el marido ahí, una falta de respeto".

"Con el tema de disco hace rato no la pega, no es Lali, no es Tini", lanzó sin vueltas Ritó enfurecida con Vigna.

Y cerró muy picante: "Es artista pero de la noche a la mañana, hizo Combate y de repente la pusieron a protagonizar, no sé... Hizo lo que tuvo que hacer con la correcta persona, a ver si me explico, tuvo suerte".