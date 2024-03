Flor Vigna reflexionó sobre sus dichos contra Sabrina Rojas: "Se me escapó"

"A veces te pasan estas cosas, que vos te estas yendo a otro lado, te duele algo, estás atravesando un momento que vos no sos un capo y ya lo entendiste, entonces terminas diciendo algo y después pensás 'para, si yo quiero que esto deje de suceder en mi vida y dejar de darle poder a esta persona tengo que dejar de hablar'”, agregó.

Flor Vigna LAM

Luego se refirió puntualmente a lo que pasó por su cabeza al momento de hacer la polémica nota con Socios del Espectáculo (El Trece) y explicó: “En un momento salgo de mi casa y había una cámara esperándome en un día triste, me asusté y les dije que no sea vea mi casa y que estaba muy mal. Apagaron la cámara y me respetaron. Entonces, cuando los vi acá, me relajé, dije hablemos 10 horas, y desde ese relajo se me escapó eso”.

Finalmente le preguntaron por los dichos de Sabrina acerca de la poca relación que ella tenia con los hijos de Luciano y sentenció: “Yo preferí callarme todo para no seguir metiendo leña al fuego, pero no fue nada eso. Me parece que de los nenes no hay que hablar porque son nenes y son hermosos. Si yo la pasé hermoso con ellos y con su papá no tengo que salir a hablar de eso en público".

Embed

Flor Vigna aniquiló a Sabrina Rojas e hizo una dura acusación tras su separación de Luciano Castro

Fue durante los primeros días de febrero pasado cuando Flor Vigna sorprendió anunciando su separación de Luciano Castro, en medio de múltiples reclamos de Sabrina Rojas -ex del actor- por la polémica exposición mediática que tenía la pareja y cómo afectaría a sus dos hijos en común, Fausto y Esperanza.

Así las cosas, Vigna se fue al sur argentino a hacer su duelo donde aprovechó para componer nuevas canciones. Entre ellas, la flamante Puedo solita que acaba de presentar y de la que habló con varios medios en las últimas horas.

“Necesitaba contar lo que me estaba pasando de alguna manera que me hiciera sentir bien. Más allá del dolor, me prometí a mí misma poder con todo, con mi sueño y con mis metas”, confió ante las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece).

Flor Vigna - captura liquida a Sabrina Rojas.jpg

Al tiempo que sobre su situación sentimental confesó: “En lo personal estoy bien, como cualquier persona después de separarse… Medio que el mundo empezó de nuevo y ahora es uno el dueño de poder resignificarlo. Estoy decidida a darlo todo por mi sueño y por mi música”.

Fue allí cuando el notero quiso saber cuánto influyeron los problemas que Luciano Castro tenía con Sabrina Rojas en la decisión de separarse, y Flor Vigna fue letal. “Y, sí, tuvo un montón que ver”, disparó contundente. “Yo creo que hubo una intención muy grande de que eso pasara. Yo lo intenté todo con Sabri, de verdad, pero me parece que ya está y que realmente había un intención clara del otro lado”, remarcó directa.

Por último, tras revelar que volvió a hablar con Luciano y que está "todo bien", negó toda chance de reconciliación al deslizar: “A veces uno es débil, sobre todo cuando la relación termina bien, pero nosotros sabemos que el mejor camino para crecer es no estar juntos”.