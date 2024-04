Flor Vigna reveló que se reencontró con Luciano Castro y sorprendió con los detalles

Al tiempo que confió: “Nosotros nos mirábamos y decíamos ‘hasta acá…’. Claro, porque realmente para mí fue el amor de mi vida. Me enseñó muchas cosas, pero después ya si no se trata de cambiar al otro, ¿entendés? Y tenemos responsabilidades diferentes, cosas que resolver diferentes”.

Flor Vigna sobre Luciano Castro y Sabrina Rojas- captura Socios del espectáculo.jpg

En tanto, sobre el reencuentro y las supuestas intenciones de reconciliación del actor, Flor se sinceró y pareció haber logrado superar el duelo de las primeras semanas tras la separación.

“Fuimos muy claros para cuidarnos, que nos íbamos a ver porque medio que vivíamos juntos, por las cosas, y fue muy maduro todo, la verdad. Como que vimos el amor desde otro lado, no desde el sexual. Porque en seguida me preguntan eso. También me preguntaban si seguía, nos preguntan eso”, concluyó firme.

Embed

Se conocieron escandalosos detalles de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

La separación de Luciano Castro y Flor Vigna sigue generando revuelo, pese a que pasó poco más de un mes desde la ruptura del actor con la actriz y cantante.

Al aire en El Observador, Yanina Latorre apuntó a la intérprete de "Mi ex tenía razón", "Picaflor", "Perdóname", entre otros temas, que responsabilizó a Sabrina Rojas del quiebre de su relación con el galán.

"Dio nota y ¿a quién criticó? A Sabrina Rojas. Dijo que se terminó de separando de Luciano Castro por ella, que lo intento... Flor Vigna es una chica rarísima que no se vincula con nadie. El título es: Mica Viciconte tenía razón. Es oscura. Es zorra. Va por atrás", lanzó la angelita.

Flor Vigna Luciano Castro.jpg

Yanina advirtió que Flor tiene un pasado que la condena. "Ella tuvo rumores con Pedro Alfonso, les cag... la vida a Mati Napp y a Nico Occhiato", agregó.

La integrante histórica de LAM afirmó que la actriz y cantante está generando todo este revuelo para sacar un rédito. "Ahora, para promocionar el disco, Vigna apuntó a Sabrina y dejó picando que se separó de Luciano por culpa de ella. Y Sabrina Rojas no quiere saber nada con Luciano Castro", sostuvo.

Al finalizar, Yanina reveló que Flor Vigna no se interesó por vincularse con los chicos de su ex, al contrario de lo que ella manifestó en diferentes notas. "Nunca intentó ni ser buena con los chicos de Luciano porque no les dio bola", sentenció.