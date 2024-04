Flor Vigna y Luciano Castro tuvieron un inesperado reencuentro tras su separación: "Lloramos mucho"

"Este miércoles él fue a a la casa de ella para llevarse sus cosas, fue un momento terrible. Hablé con ella hoy, me dijo 'lloramos mucho, yo lo quiero mucho a él pero no estoy para volver'. Parece que el querría volver pero ella no, no quiere", explicó la angelita.

Y destacó: “El parece que lloro mucho, se abrazaron llorando pero no se besaron, me lo aclaró". Además, un dato revelador fue la impensada decisión que Flor tomo luego de esta turbulenta visita.

"Después de ese momento terrible que vivió, Flor Vigna se fue a tatuar toda la panza”, expuso Fernanda y detalló que se trató de un tatuaje con cosas significativas para la artista con respecto al año que vivió.

Sabrina Rojas reveló cómo fue y cuánto duró la charla sanadora con Flor Vigna sobre Luciano Castro

Tras semanas de intensas chicanas virtuales y mediáticas entre Sabrina Rojas y Flor Vigna, luego de que ésta última señalase a la primera como la responsable de su ruptura con Luciano Castro, hace apenas unos días ambas se sentaron a aclarar sus diferencias y lo hicieron saber vía redes.

Ahora, fue Sabrina quien detalló cómo se gestó la charla sanadora con la ex del padre de sus hijos Fausto y Esperanza. De visita en LAM (América TV) junto a Augusto Tartúfoli, con quien se pondrá al frente de Pasó en América en esa pantalla desde la semana próxima, Rojas detalló el encuentro.

“No sé si empezar a decir quién llamó primero”, se sinceró en un primer momento para luego revelar que la charla “empezó picante”, si bien aseguró que lograron entenderse tras “una hora y media” de charla con el sincero objetivo de “sanar” la situación.

Y si bien evitó entrar en detalles que sólo les competen a ellas, Sabrina Rojas confió sobre su postura frente a Flor Vigna. “Yo le tuve que explicar el por qué de un montón de cosas, ella me explicó el porqué de otras que tal vez no me cerraban a mí y logramos entendernos”, concluyó.