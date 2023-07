Flor Vigna salió al cruce de las versiones que dicen que quedó afuera de Telefe

Embed

Y tras aclarar que es para la próxima edición, dado que ya están terminando de grabar la actual temporada, aseguró que "Una persona de Gran Hermano (Telefe) va a ocupar el lugar de ella con Nico Occhiato”. Así, en medio del debate tratando de adivinar de quién hablaba, Nazarena Vélez dio en la tecla al arriesgar que la elegida sería la chica del momento, Juli Poggio.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa Flor Vigna salió al cruce de la información y fue rotunda. "Es mentira" le aseguró a este portal, así como adelantó que "Telefe me ofreció algo muy grande por suerte, estoy en el mejor momento de mi carrera".

Asimismo Flor Vigna aclaró cómo manejará los tiempos entre su participación en el Bailando en la pantalla de América TV y el misterioso nuevo proyecto de Telefe: "Está todo contemplado para hacer una cosa y luego la otra", concluyó firme.

El descargo de Flor Vigna tras robarle el bailarín a Lourdes Sánchez para el Bailando 2023

En plena cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli haga su regreso a la televisión con el Bailando 2023 en la pantalla de América TV, días atrás se generó una insólita situación cuando Lourdes Sánchez contó que teniendo confirmado a Jony Lazarte como su compañero para concursar, Flor Vigna terminó quedándose con el bailarín tras aceptar participar para ir por el tricampeonato.

Así las cosas, desde LAM, la pareja de Luciano Castro se refirió al tema y le pidió perdón a Lourdes. “Me partió el corazón porque Lourdes es re buena conmigo. Yo no sabía nada. Perdón, Lourdes”, fueron las primeras palabras de Vigna tras ser consultada por el cronista del ciclo que comanda Ángel de Brito.

Acto seguido, Flor detalló cómo fue que se gestó su ingreso al programa: “Fue así. Al principio no podía hacer el Bailando. Había intentado hablar con mi equipo para ver cómo podía hacerlo y me dijeron que no, que no iban a poder hacer todo. Y cuando me llama Marcelo Tinelli, buscamos la forma porque ya habían pasado dos meses de eso”.

“Ahí vemos de hacerlo con Jony porque había hecho la gira con él, era bailarín de mi show. Entonces le pregunté si le gustaría que volvamos y nos dijimos ‘sí’ como de amigos. Ya veníamos de otros sueños cumplidos y fue como ‘¿jugamos esta aventura a ver qué pasa?’”, agregó.

Al tiempo que concluyó quitándole toda responsabilidad a Lazarte sobre su cambio de compañera. “A él no le habían dicho que iba a bailar con Lourdes. Yo me enteré por la tele que él iba a bailar con ella. No sabía, nadie me dijo eso. Lourdes, te quiero y me parecés una bailarina y una conductora increíble. No quisiera tener problemas con ella”.