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Florencia Peña, Luisana Lopilato, Natalia Oreiro y más: los mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Desde las redes sociales, varias famosas compartieron emotivos mensajes por el Día de la Madre del domingo 18 de octubre en la Argentina. Mirá.

18 oct 2026, 16:35
Florencia Peña, Luisana Lopilato, Natalia Oreiro y más: los mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Florencia Peña, Luisana Lopilato, Natalia Oreiro y más: los mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Florencia Peña, Luisana Lopilato, Natalia Oreiro y más: los mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Florencia Peña, Luisana Lopilato, Natalia Oreiro y más: los mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Varias famosas compartieron emotivos mensajes por el Día de la Madre en la Argentina (18 de octubre). Desde la red social Instagram, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Zaira Nara, Mariana Fabbiani, Natalia Oreiro y Jimena Barón, entre otras, compartieron sus sensaciones y reflexiones en esta fecha tan especial.

La conductora Mariana Fabbiani saludó a su madre : “¡Feliz día para mi mamá! Que todavía me mira como cuando era chica y se siente orgullosa de cada gesto que hago. Estoy tan agradecida de tenerte en mi vida, mami. Gracias por estar siempre. Y feliz día para mí también, que tengo la bendición de tener dos hijos maravillosos que me llenan de amor, Mati y Maxi. Mis dos razones para todo en la vida”.

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Zaira Nara destacó a Nora Colosimo con una imagen familiar de su infancia en la playa con su mamá y su hermana Wanda y agregó: “Feliz día a mi incondicional Mamasita. A todas las mamás las admiro, las respeto”.

Florencia Peña compartió una fotografía junto a sus tres hijos y expresó: “Mis hijos. Mis grandes amores. Los únicos que conocen cómo late mi corazón por dentro. Gracias por el amor. Juntos somos invencibles”.

Los mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Luisana Lopilato mostró una imagen con su mamá y reflexionó : “Qué bendición tener estas mujeres en mi vida. Mi mamá, mi suegra, mi hermana y mis cuñadas. Crecí admirando a mi mamá y hoy tengo la suerte de estar rodeada de mujeres increíbles. Cada día aprendo de ellas y trato de ser un poquito mejor mamá gracias a sus ejemplos. ¡Feliz Día de la Madre!".

Natalia Oreiro mostró una foto con su hijo Atahualpa cuando era bebé y señaló profunda: “Ser madre es tener el corazón fuera del cuerpo. Feliz y valiente día”.

La pareja de Maxi López, Daniela Christiansson, mostró la foto de un ramo de flores blancas y un oso de peluche y distintos dulces, agradeciendo el presente: “Estoy tan mimada. Gracias amor”, comentó.

La cantante Jimena Barón compartió una foto junto a sus hijos Momo y Arturo y remarcó la importancia que tienen: “Mi norte, mi tierra firme, mi razón. Mi felicidad. Mi plenitud, mi éxito rotundo. Rota, emparchada, entera. Siempre. Lo mejor que me pasó en la vida. Gracias por hacerme mamá, por hacerme invensible. Gracias por el verdadero amor. Los amo desmesuradamente. Siempre, mamá".

Y cerró movilizada: "A mi mamá que me dió amor infinito y me dió la vida. A Mari que me ayudó a ser mamá y se terminó convirtiendo un poco en la mía y en la de mis hijos. A todas las mamás del mundo, las verdaderas heroínas de la vida".

     

 

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