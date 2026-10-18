Florencia Peña, Luisana Lopilato, Natalia Oreiro y más: los mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Los mensajes de las famosas por el Día de la Madre

Luisana Lopilato mostró una imagen con su mamá y reflexionó : “Qué bendición tener estas mujeres en mi vida. Mi mamá, mi suegra, mi hermana y mis cuñadas. Crecí admirando a mi mamá y hoy tengo la suerte de estar rodeada de mujeres increíbles. Cada día aprendo de ellas y trato de ser un poquito mejor mamá gracias a sus ejemplos. ¡Feliz Día de la Madre!".

Natalia Oreiro mostró una foto con su hijo Atahualpa cuando era bebé y señaló profunda: “Ser madre es tener el corazón fuera del cuerpo. Feliz y valiente día”.

La pareja de Maxi López, Daniela Christiansson, mostró la foto de un ramo de flores blancas y un oso de peluche y distintos dulces, agradeciendo el presente: “Estoy tan mimada. Gracias amor”, comentó.

La cantante Jimena Barón compartió una foto junto a sus hijos Momo y Arturo y remarcó la importancia que tienen: “Mi norte, mi tierra firme, mi razón. Mi felicidad. Mi plenitud, mi éxito rotundo. Rota, emparchada, entera. Siempre. Lo mejor que me pasó en la vida. Gracias por hacerme mamá, por hacerme invensible. Gracias por el verdadero amor. Los amo desmesuradamente. Siempre, mamá".

Y cerró movilizada: "A mi mamá que me dió amor infinito y me dió la vida. A Mari que me ayudó a ser mamá y se terminó convirtiendo un poco en la mía y en la de mis hijos. A todas las mamás del mundo, las verdaderas heroínas de la vida".