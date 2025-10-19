Wanda Nara celebró el Día de la Madre con su familia, Martín Migueles y Donato De Santis en la cocina

wanda nara dia de la madre

¿Qué filoso comentario hizo Zaira Nara sobre el nuevo novio de Wanda, Martín Migueles?

Zaira Nara habló en Sálvese quien pueda (América TV) y, fiel a su estilo, no esquivó ninguna pregunta. En una charla descontracturada, con momentos divertidos y confesiones inesperadas, la modelo habló por primera vez sobre Martín Migueles, el flamante novio de su hermana Wanda Nara.

Lizardo Ponce no dio vueltas y fue directo con su consulta: “¿Ya te presentó su novio nuevo?”. Zaira respondió sin titubear: “Sí, yo fui a Uruguay un fin de semana con él”. Y al ser consultada sobre qué impresión le dio el empresario, sumó con picardía: “Bárbaro, nos hizo el asado, nos hacía ir a entrenar, que no fuimos, porque nosotras en Uruguay estábamos en modo pantuflas”.

La conversación se tornó más picante cuando Yanina Latorre quiso saber si le inquietaba el pasado de Migueles, especialmente por su vínculo con Elías Piccirillo, quien se encuentra detenido. “¿Te preocupa el prontuario? ¿Te preocupa que sea socio de Elías Piccirillo que está en cana?”, preguntó sin filtros. Zaira, con total honestidad, respondió: “¿Qué decirte, Yanina? Yo te digo la verdad, siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”. A lo que Yanina respondió con ironía: “Pero eso no es adrenalina, eso es ser turbio”.

Zaira no se quedó ahí y profundizó sobre los gustos de su hermana en materia amorosa: “Si todos dijeran: ‘No, es un santo', capaz que a ella no le gustaría”.

La charla derivó en otro nombre que estuvo vinculado a Wanda en el último tiempo: L-Gante. “¿Quién te gusta más: L-Gante o Migueles?”, preguntaron. Zaira recordó con simpatía el momento en que conoció al cantante: “Elian a mí me cayó muy bien, me sorprendió la vez que yo lo conocí. Lo conocí comiendo frutita cortada, tipo un kiwi y una naranja, y me quedé sorprendida. Creo que yo estaba con Facu (Pieres) el día que lo conocí a Elián. Los dos nos quedamos sorprendidos”.

También compartió una divertida anécdota sobre la personalidad de Wanda: “Yo tengo una técnica con mi hermana, que todavía mi mamá no la pudo agarrar. A mi hermana, donde vos le decís: ‘No vayas ahí’, ella va ahí”. Y cerró con una definición clara: “Pero me cae bien Migueles”.

Más adelante, la charla giró hacia su expareja, Facundo Pieres, y los rumores que lo vinculan con Gabriela Sari. Yanina fue al hueso: “Tu ex estaría empomándose a Gaby Sari. ¿Qué te pasó con eso?”, lanzó sin anestesia. Zaira respondió con una frase enigmática: “La foto que pusieron éramos dos almas”. Rodrigo Bar quiso saber si veía similitudes entre ella y Sari, y Zaira contestó con firmeza: “No, eso es horrible decir. Mirá si terminan teniendo una relación y uno dice: 'Eran iguales'. No, pero la foto que pusieron tus productores, reverendos, hijos de mil, estábamos muy parecidas”.

A pesar de los rumores, Zaira dejó en claro que no guarda resentimientos: “Yo quiero que él sea feliz”. Pero Yanina fue por más: “¿No querés volver con él, no? Pobre, Facu quiere volver. Te sigue escribiendo, ¿no? Yo sé”. La modelo cerró el tema con elegancia y sin perder la sonrisa: “Basta, basta, basta. No, tenemos muy buen vínculo. Cada tanto hay una comunicación”.