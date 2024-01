Karina Jelinek envuelta en un escándalo en Punta del Este: ¿engañó a Flor Parise con un relacionista público?

"Nos pusimos mimosos, hubo linda energía y sí, nos besamos y me encantaron sus labios", dijo el propio Cristiano en el programa A la tarde, América Tv.

E indicó que se trató de una “noche loca y de tequila” en la que hubo una linda energía. Este episodio habría derivado en una fuerte crisis de Jelinek con su novia, Flor Parise.

Lo cierto es que luego salió al aire Kennys Palacios, amigo de Jelinek, y desmintió rotundamente lo contado por Cristiano, argumentando que estuvo en el lugar esa noche y no pasó nada de eso.

“Es todo mentira de Fernando. Siempre quiso ser famoso, me extraña que haga esto”, dijo el amigo de Karina y también de Wanda Nara. Y ante la consulta de cómo están las cosas entre Karina y Flor, Kennys explicó: "Creo que está muy bien con Flor, tendrían que preguntarle a ella", agregó.

Karina Jelinek y Flor Parise aclararon por qué evitan hablar en público de su relación

Karina Jelinek estuvo en la pista del Bailando 2023, América Tv, donde participó de la salsa de a tres con Kennys Palacios y Morena Sánchez, y tuvo el aguante detrás de cámara de su novia, Flor Parise.

En una nota con el programa Intrusos, Flor Parise, que es perfil bajo y no suele aparecer en cámara, contó cómo está su relación con la modelo.

"Estamos súper bien con Kari", dijo Flor entre risas y un tanto nerviosa, evitando seguir saliendo en cámara. Luego, Karina Jelinek habló con Gonzalo Vázquez y admitió que prefiere mantener al resguardo su relación.

"(Flor) No quiere que hable de ella así que respeto eso. A mí tampoco me gusta ahora mostrar mi vida íntima por eso estoy en un perfil muy bajo y tranquilo", comentó la modelo.

"Se puede sutilmente vivir bien y no mostrarse tanto, cuidarse", añadió sobre el perfil bajo que intenta mantener sobre su vida privada desde hace un largo tiempo.

Y en cuanto a la reciente detención de su ex marido, Leonardo Fariña, comentó: "Nada me sorprende, ya pasaron diez años y medio, no me importa. Ya pasó y lo solté".