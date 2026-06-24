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EN PRIMERA PERSONA

La joven agredida por la China Suárez rompió el silencio: "Él me dio charla..."

Se trata de Ekaterina Ojeda, la modelo de 25 años que asegura que Mauro Icardi intentó conquistarla con la China Suárez frente a ellos. Aquí, su testimonio en una nota exclusiva con Intrusos.

24 jun 2026, 16:00
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En las últimas horas, Mauro Icardi y la China Suárez quedaron envueltos en un nuevo escandalete después de que apareciese una ignota modelo de apenas 25 años asegurando que la actriz la agarró de los pelos porque el futbolista habría querido besarla en un boliche al que acostumbran a ir durante sus estadías en Buenos Aires.

Lo cierto es que a pesar de que el ex de Wanda Nara y la ex Casi Ángeles se mostraron súper enamorados desde las redes sociales durante su paso por un conocido local bailable de Costanera, desde LAM (América TV) revelaron esta semana que Eugenia Suárez habría estallado furiosa contra una rubia que se acercó a hablar con Icardi en VIP del lugar, al punto tal que la habría agarrado de los pelos.

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Así las cosas, este miércoles las cámaras de Intrusos encontraron a la modelo en cuestión quien, en primera persona, dio su versión de los sucedido noches pasadas donde por una cuestión de tranquilidad optó por retirarse del boliche luego del incómodo cruce con la China Suárez como consecuencia de la breve charla que mantuvo con el delantero del Galatasaray.

"Me los crucé... Estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí", confió entre risas nerviosas Ekaterina Ojeda ante la consulta del cronista de América TV. Y si bien evitó dar detalles puntuales de lo ocurrido, dejó entrever que la actriz se habría enojado mucho al verla hablando con Mauro Icardi.

Sobre cómo se dio ese momento que terminó en escándalo, Ekaterina confió que "él estaba solo y después llegó ella". Al tiempo que tras confirmar que Icardi le dio charla, remarcó que se trató de "una charla normal de boliche".

Fue allí que la rubia dejó en claro que no llegó a hablar con Eugenia, al tiempo que aseguró que no dejó que Mauro la besase. Y sobre si la China estaba enojada, la joven modelo deslizó: "Enojada estaba... quizás con él, no sé si conmigo".

Asimismo, sobre lo que habló con Mauro, Ekaterina aseguró que "quedó ahí", al tiempo que cuando el cronista quiso saber si el delantero del Galatasaray le "tiró los perros", Ojeda pidió entre risas nerviosas que no le preguntase más.

Por último, ante la consulta de si Icardi parecía "pasado de copas", la rubia evitó responder y señaló que no lo quería "perjudicar". "No soy fan, ni sé dónde juega... sé que Turquía por todo el quilombo", concluyó sonriente.

Qué dijo la mejor amiga de la joven agredida por la China Suárez

En diálogo con PrimiciasYa, Juli Pereyra, amiga de Ekaterina Ojeda, dio su versión de los hechos y relató con detalle cómo se habría desarrollado la noche que terminó en un fuerte escándalo dentro del boliche Tequila, Capital Federal. Según contó, todo comenzó cuando llegaron al lugar junto a un grupo de amigas, sin imaginar que horas después quedarían envueltas en una situación de máxima tensión.

"Ella trabaja en Tequila. Fuimos antes a cenar a Gardiner y después un rato a bailar. Nos invitan al VIP privado y estaba la mesa de Icardi con varios de sus amigos y estaba 'La China'. Nosotras la vimos después porque desde que subimos él la miraba y le hacía caritas. Cuestión que se le tiró toda la noche cuando 'La China' se iba a armar un trago o a sacarse fotos", aseguró la joven, al describir el comportamiento que habría tenido el futbolista durante gran parte de la velada.

Siempre según su relato, la situación se volvió más incómoda con el correr de las horas y alcanzó su punto máximo cuando el sector exclusivo dejó de ser privado: "Después, tipo 4, cuando liberan el VIP para todos, Icardi le quiere robar un beso a Eka. 'La China' ve esto y ahí es donde la quiere sacar y la quiere cazar del pelo".

" Apenas pasa eso agarramos y salimos a la entrada. Uno de los socios nos dijo que estaba todo bien, así que la acompañé a cobrar y nos fuimos", concluyó la amiga de Ekaterina, quien aseguró que prefirieron retirarse inmediatamente después del incidente.

     

 

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