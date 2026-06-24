La joven agredida por la China Suárez rompió el silencio: "Él me dio charla..."

Sobre cómo se dio ese momento que terminó en escándalo, Ekaterina confió que "él estaba solo y después llegó ella". Al tiempo que tras confirmar que Icardi le dio charla, remarcó que se trató de "una charla normal de boliche".

Fue allí que la rubia dejó en claro que no llegó a hablar con Eugenia, al tiempo que aseguró que no dejó que Mauro la besase. Y sobre si la China estaba enojada, la joven modelo deslizó: "Enojada estaba... quizás con él, no sé si conmigo".

Asimismo, sobre lo que habló con Mauro, Ekaterina aseguró que "quedó ahí", al tiempo que cuando el cronista quiso saber si el delantero del Galatasaray le "tiró los perros", Ojeda pidió entre risas nerviosas que no le preguntase más.

Por último, ante la consulta de si Icardi parecía "pasado de copas", la rubia evitó responder y señaló que no lo quería "perjudicar". "No soy fan, ni sé dónde juega... sé que Turquía por todo el quilombo", concluyó sonriente.

Qué dijo la mejor amiga de la joven agredida por la China Suárez

En diálogo con PrimiciasYa, Juli Pereyra, amiga de Ekaterina Ojeda, dio su versión de los hechos y relató con detalle cómo se habría desarrollado la noche que terminó en un fuerte escándalo dentro del boliche Tequila, Capital Federal. Según contó, todo comenzó cuando llegaron al lugar junto a un grupo de amigas, sin imaginar que horas después quedarían envueltas en una situación de máxima tensión.

"Ella trabaja en Tequila. Fuimos antes a cenar a Gardiner y después un rato a bailar. Nos invitan al VIP privado y estaba la mesa de Icardi con varios de sus amigos y estaba 'La China'. Nosotras la vimos después porque desde que subimos él la miraba y le hacía caritas. Cuestión que se le tiró toda la noche cuando 'La China' se iba a armar un trago o a sacarse fotos", aseguró la joven, al describir el comportamiento que habría tenido el futbolista durante gran parte de la velada.

Siempre según su relato, la situación se volvió más incómoda con el correr de las horas y alcanzó su punto máximo cuando el sector exclusivo dejó de ser privado: "Después, tipo 4, cuando liberan el VIP para todos, Icardi le quiere robar un beso a Eka. 'La China' ve esto y ahí es donde la quiere sacar y la quiere cazar del pelo".

" Apenas pasa eso agarramos y salimos a la entrada. Uno de los socios nos dijo que estaba todo bien, así que la acompañé a cobrar y nos fuimos", concluyó la amiga de Ekaterina, quien aseguró que prefirieron retirarse inmediatamente después del incidente.