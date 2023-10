Fuerte acusación de Gabo Usandivaras contra Mora Godoy: "Se quedó con..."

Gabo Usandivaras no se metió en la polémica con el ex Botton Tap, pero sí aprovechó la ocasión para hablar de la mala experiencia que vivió con su colega.

"Ella misma la que se gana el enojo de los bailarines. Cuando trabajé con ella terminé conociendo que tiene la necesidad de tener el poder. Y, por esa necesidad, se queda con algo tuyo. Trabajé toda una temporada y, a la hora de pagar, dijo: 'hasta acá considero que está bien'", recordó.

El bailarín mencionó que ya no le importa cobrar lo que ella le adeuda. "Pasaron varios años, la plata se devaluó, 90 lucas ya no son lo que eran antes", agregó.

Al finalizar, Gabo reveló que conversó con Mora sobre este asunto, no llegaron a un acuerdo, pero decidieron dar vuelta la página. "Un día la crucé en Mar del Plata y dije: 'soltemos esto porque nos vamos a seguir cruzando'", finalizó.

Mora Godoy reavivó su histórica pelea con Aníbal Pachano: "Me gritó delante de mi hija y mi sobrina"

Mora Godoy se refirió a su histórica pelea con Aníbal Pachano en el Bailando 2019 y en una nota con Intrusos, América Tv, contó cómo vivió aquella terrible discusión y cómo quedaron las cosas con el hombre de la galera y ex jurado, a quien volvió a encontrarse hace poco en televisión.

"He cambiado muchísimo en este último tiempo después de la pandemia. Le pude responder muy bien, muy tranquila, pensando un poco las cosas y sin pensar ni gritar", explicó la bailarina.

"El arte es discutible, te puede gustar o no como baile, es una cuestión de gustos. Pero el ataque a mi persona no, ahí ya es otra cosa. Por eso yo dije eso", fundamentó.

Y remarcó sobre sus diferencias con Aníbal: "Me atacó en muchos programas y hasta hace poco en C5N. Y entonces dije: me tengo que defender sino estoy permitiendo esto que no estaba bueno".

"¿Aníbal Pachano es misógino?", le consultó el cronista Gonzalo Vázquez. Y Mora Godoy comentó: "Y evidentemente si está atacando a una mujer permanentemente tiene un problema claro y conmigo. Me gritó delante de mi hija y mi sobrina. Está filmado ese griterío".

"Con la gente que me agrede y tiene violencia conmigo yo tengo tolerancia cero", finalizó la artista.