La feroz pelea entre Mora Godoy y Aníbal Pachano: "Sos misógino y violento"

Ahí, Godoy arremetió contra el exjurado del Bailando y le respondió: “Nosotros tuvimos varias peleas fuertes. No es que yo no escucho, cuando vos te ponés misógino y violento conmigo, me salgo a defender porque hay cosas que no corresponden. Te puede gustar o no lo que hago”.

Aníbal, con total seguridad, le contestó: “Hacerte una crítica no es ser misógino”. Godoy, entonces, aseguró: “La violencia que vos tuviste cuando estuve en el Bailando, no la he vivido. Tenés un tema conmigo, que yo no tengo con vos”.

Ángel de Brito confirmó quién será el nuevo reemplazo de Pampita como jurado del Bailando 2023

Esta martes en LAM (América), Ángel de Brito comunicó que Pampita estará ausente nuevamente en el Bailando 2023, ya que tiene otro viaje programado para los próximos días. Bajo este contexto, también dio a conocer el nombre de la figura que ocupará su silla en el jurado del certamen.

“Mis compañeros se van a enterar ahora, a Polino y Moria no pude avisarles por WhatsApp, pero quien reemplaza este jueves y viernes a la señorita Pampita es nada más y nada menos, que ya paso por todos los lugares del Bailando, el gran Aníbal Pachano”, reveló.

Sin embargo, el conductor aclaró que la producción tuvo como primera opción a Paula Chaves, pero que la misma rechazó la oferta ya que también tenía un viaje esta semana. “Se va este fin de semana a Río con las amigas”, detalló.

De todas formas, aseguró que Pampita ya avisó a la producción del programa sobre otros viajes y que ahí si podría darse que esté Paula ocupando su lugar. “Son cuatro viajes los de Pampita, este sería el segundo, y van a ser rotativos los jurados”, explicó.