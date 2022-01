Fuerte denuncia contra Flavia Palmiero: "Fui estafado moralmente"

Y agregó enojado: "Yo fui estafado moralmente, no hay problema económico. Hoy lo puedo hablar porque me llevó años de terapia y psicólogos ya que no podía entender. Yo hice todo ese éxito y ella me sacaba el nombre del título por las cosas que habían pasado entre nosotros. Ella nunca me contestó. Desde el programa me dijeron ´Tomalo o dejalo´".

Raúl Martorel contra Flavia Palmiero: "La consideraba una amiga"

"Cuando Flavia se convirtió en productora no me quiso pagar los derechos por la creación de mi coreografía. Ella me dijo que no sabía que era mi coreografía y que tenía que pagar. Gustavo Yankelevich fue el primero en abrirme los ojos al decirme que registre mi coreografía porque ´esta chica es difícil´. Fue un adelantado al advertirme", señaló Martorel.

"Es la primera vez que hablo para que no ninguneen a ningún productor más. El dolor es el doble ya que yo la consideraba una amiga, por ahí ella no me consideraba. Es una gran artista pero como productora me lastimó muchísimo al decir que mis coreografías eran basura. Jamás se desvaloriza a otro autor", concluyó.