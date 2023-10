Fuerte denuncia de Juliana Díaz tras la filtración del video con Maxi Guidici

Pepe Ochoa comentó que habló con Maxi y Juliana, quienes le restaron importancia al video. "Ellos me dicen que lo que se ve en ese video es una discusión tonta", indicó.

Además, el panelista explicó por qué la chica de Venado tuerto apunta contra Camila y otros ex GH: "En mayo, Juliana pierde el acceso a la cuenta de Instagram. Para poder recuperar el acceso, ella le entrega el teléfono a Camila, que le decía que la iba a ayudar con colaboración de quien era su novio en ese momento, Dante Coconi".

Ochoa añadió que Juliana continuó con problemas para entrar a sus redes. "Pasaron los meses y seguía con problemas para ingresar a las redes. Por esa razón, Juliana realiza una denuncia por hackeo contra Camila y Dante Coconi para que la Justicia investigue", agregó.

Ahora, después de la filtración del video peleando con Maxi, Juliana acude nuevamente a la Justicia para intentar frenar la difusión de más material privado. "Ella solicita medidas de protección para evitar la difusión de este video y se contacte a Camila Lattanzio, Marina Stewart, Juan Reverdito y Dante Coconi, que le habrían hackeado el teléfono", concluyó el panelista.

Se filtró un video impactante de una violenta discusión entre Maxi Guidici y Juliana Díaz

Este jueves en Entrometidos en la tarde, el programa de Carlos Monti en NET TV, compartieron un video impactante. Es un material inédito, que muestra una violenta discusión entre Maxi Guidici y Juliana Díaz.

"No quiero que me hables más! No quiero que me hables más!", se escucha que le dice el joven cordobés a quien era por entonces su pareja, que le insiste para intentar dialogar.

"Maxi, ¿en qué momento....?", le dice Juliana, mientras él continúa indiferente, recostado en la cama y tapando su rostro con una gorra. "¡No quiero que me hables más!", le repite, notablemente ofendido con su novia.

En un momento, la chica de Venado Tuerto le saca la gorra. "¡Basta!", exclama. En ese instante, él salta enfurecido de la cama y grita: "¡No me toques más! ¡Salí de acá!".

Toda esta escena fue la antesala al intento de suicidio del cordobés, que semanas atrás cobró enorme repercusión en los medios, y la posterior ruptura sentimental de los ex GH.