Fuerte discusión entre Adrián Suar y Wanda Nara: "Hay que tener códigos"

"No sé por qué me tira tanta mala onda", le responde Suar. "Vos sabes muy bien...", retruca Wanda.

"Fue un mal entendido... vos me likeaste", le recuerda el productor. "Capaz se me fue el dedo, pero eso no te da la posibilidad de escribirme las cosas que me has escrito", le recrimina la botinera.

"Te pido mil disculpas... mandale un beso a Mauro y pedile mil disulpas de parte mío", le dice Suar a la rubia. "Acordate que hay que tener códigos en el fútbol", cierra Wanda.

Ese diálogo -que bastante se asemeja a la realidad- es parte de un video promocional de Los Protectores, la serie que protagoniza el actor en Star Channel.

¿De qué trata Los Protectores?

Los protectores, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez, sigue a tres representantes de jugadores de fútbol muy diferentes entre sí que deben asociarse para salvar sus respectivos negocios.

La agencia cuida los intereses económicos de sus futbolistas y, además, se especializa en alejarlos de las tentaciones y sacarlos de los más inesperados problemas.

Completan el elenco principal: Jorgelina Aruzzi, Mey Scápola, Laura Fernández y Viviana Saccone.