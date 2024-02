Fuerte discusión y gritos entre Virginia y Emma en Gran Hermano: "Estás enfermo"

“Ay perdón... Les conviene poner un papelito porque si no transpira el vidrio y se moja la masa. Bueno, si quieren, si no, no me den pelota. Así es acá, gente. No me dan bola”, dijo Virginia a modo de sugerencia para sus compañeros. Este comentario motivó una dura reacción de Emma: “Hablas al pedo. Pongan esto, saquen esto, hagan esto. ¡Vení a hacerlo vos, boluda!".

Y ahí Virginia le contestó ya más enojada y llorando: “Yo hice un comentario pel…. Te juro que tengo las pel… llenas. ¡Harta estoy! Ya me pudriste, porque yo te lo hago todo bien. Fue una bolu…”.

“¡Me rompiste las pelotas!. Y cuando a mí me rompen las pelotas, me rompen las pelotas. Entonces con vos no hablo más. ¿Ok? Pero no hablamos más en serio. No me busques”, añadió Virginia. “¿Para qué hacés comentarios bolu…? Vení a hacerlo vos”, le retrucó a los gritos Emma.

Y Virginia Demo cerró indignada: “Pero vos estás mal. Emma, di una sugerencia... ¡Ay, chupame un hue…! Vos estás enfermo. Ya está. Listo ¡Vos estás loco, chau!. ¡Vos estás loco! Yo voy a hacer lo que se me cante el o…. Yo voy a hacer lo que se me cante el oje…”.

Las duras sanciones que recibieron Zoe y Furia en Gran Hermano: "Transgresión gravísima"

En Gran Hermano, Telefe, Zoe Bogach y Juliana 'Furia' Scaglione recibieron duras sanciones por transgredir las reglas de la casa más famosa del país.

“Con el 'Congelados', revisando el jueves pasado, la mamá de Zoe desobedeció esta norma dándole información que no correspondía”, comenzó diciendo 'Big' enfrente de todos los jugadores. Resulta que Aixa, la mamá de la participante, cuando ingresó a la casa habló de más y terminó perjudicando a su hija.

"Debido a este incumpliendo, Zoe, debo informarte que serás sancionada y no podrás jugar la próxima prueba por el liderazgo. Tampoco tendrás la posibilidad de ser salvada por el líder de la semana, en caso, obviamente, de ser nominada", le anunció 'el ojo que todo lo ve' a la rubia.

Luego, 'Big' se dirigió a Furia. La tatuada, en las últimas horas, se había sacado el micrófono, acción que está terminantemente prohibida dentro del reality.

“Como dueño de esta casa y anfitrión del juego, pretendo que me concedan el mismo respeto que tengo por cada uno de ustedes”, remarcó. Acto seguido, le habló a Juliana: “Esta madrugada te he llamado la atención, te pedí reiteradas veces que acudas al confesionario para poder conversar acerca de lo que podría haberte estado molestado, tuviste comportamientos impropios”.

Y continuó: “Si tenés algún tipo de inquietud o queja, las puertas del confesionario siempre están abiertas para conversar al respecto y siempre con el micrófono colocado, manipularlo de cualquier manera con el fin de evitar ser escuchada significa una trasgresión gravísima”.

"Ya estás nominada. No podrás jugar este martes por la prueba de liderazgo, no podrás nominar y tampoco podrás ser salvada por el líder de la semana", le informó 'Big' a Furia. ¡Tremendo!