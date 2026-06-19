Fuerte editorial de Baby Etchecopar contra Nico Occhiato y Luzu tras la falsa noticia sobre Jorge Messi

Y en ese sentido cuestionó: "Hablando de los streaming: la gente grande como yo, hacemos medios grandes como este. La gente chiquita, hacen medios chicos como esos que terminan hoy generando un quilombo mundial".

"A mí no me gusta el fútbol pero amo a los jugadores de la selección y a Messi ni hablar, ni hablar Maradona, y deseo que ganen y se lleven toda la felicidad del mundo. El otro día, el llanto de Messi no era de campeón del mundo, era el llanto de un hijo que tiene al padre mal, a mí me pasaba con mi papá. Te pueden aplaudir mucho en el escenario pero te bajas y te vuelve la idea de que se salvará o no se salvará", continuó profundo el conductor.

Y cerró reiterando su postura en el gran escándalo con Luzu: "La culpa no es de Florencia Peña. Una cosa es cagarte de risa con Marley o entrevistar a un actor y otra cosa es periodismo. Lo que ella hizo sin darse cuenta es periodismo y no es periodista", cerró Baby Etchecopar.

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La picante crítica de Amalia Granata a Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi

La actual diputada santafecina Amalia Granata salió con los tapones de punta contra Florencia Peña tras dar una falsa noticia al aire obre Jorge Messi en Luzu que despertó una terrible polémica.

“Para hacer periodismo hay que estudiar y formarse en periodismo. Recuperemos el valor de la palabra (y más si tenés un micrófono) Hoy cualquiera cubre un mundial, hace entrevistas o da noticias sin tener la más mínima noción en comunicación. No denigren a esta hermosa profesión”, escribió en la red social X sin mencionar directamente a la actriz.