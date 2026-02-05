¡Bomba! Marcela Tauro reveló un impensado cambio en el panel de Moria Casán: "Ella quiere a..."

Este jueves Marcela Tauro tiró una verdadera bomba en pleno aire de Intrusos (América TV) al revelar que podría haber un cambio clave en el panel de La mañana con Moria, el magazine que conduce Moria Casán en las mañanas de El Trece.
Lo cierto que después de que Adrián Pallares revelase que en A la Barbarossa (Telefe), Georgina habría pedido a la producción le permanencia de Nancy Pazos, algo que no está resuelto aún y viene generando todo tipo de polémicas, Tauro intervino comentando que en el ciclo de La One en el canal del solcito también habría algunas desinteligencias con el staff.
Fue allí cuando la también conductora de Infama (América TV) reveló: "Me dijeron que también habría un cambio en el panel de Moria", y tras ello reveló que La One "quiere a Facu Ventura". "¿Y (Gustavo) Méndez?", fue entonces la inmediata reacción del conductor, mientras que Paula Varela intervino señalando que el hijo de Luis Ventura quedó libre del programa de Yuyito González -que no tendría una nueva temporada en el canal de cable Magazine-.
"Ella lo quiere, le gusta y ahora (Facundo) está reemplazándolo" a Gustavo Méndez que está de vacaciones, detalló entonces la periodista. Ante esta posible novedad, la mesa de Intrusos recordó que el periodista nicoleño dejó el ciclo de Susana Roccasalvo en El Nueve para apostar al de Casán, mientras analizaron los posibles programas en los que podría aterrizar en caso de que su compañero del stream La posta del espectáculo quede en su lugar.
"Lo que me estarían pasando es que (para la producción de La mañana con Moria) Méndez estaría subido a un pony", si bien dejó en claro que es un excelente panelista y que es mas que seguro que debe tener propuestas de todos los canales. Y por último, en base a sus más de cuatro décadas de experiencia, deslizó que bien podrían compartir el panel de Moria los dos: Ventura y Méndez. Así las cosas, habrá que esperar para ver qué sucede.
Beto Casella ya calienta motores para volver a la televisión abierta y lo hará en la pantalla de América TV con BTV, Buena Televisión, el nuevo ciclo que marcará su regreso a partir del miércoles 18 de febrero a las 22 horas, bajo la producción de Mandarina Contenidos. En la previa de este estreno, el conductor comenzó con la ronda de visitas mediáticas y una de sus apariciones no pasó desapercibida.
Este miércoles, Casella estuvo como invitado en Intrusos, donde protagonizó un momento tan inesperado como picante junto a Marcela Tauro. Durante la charla distendida con los integrantes del programa, ambos se animaron a hablar públicamente, por primera vez y sin vueltas, del romance que compartieron años atrás, dando lugar a un ida y vuelta cargado de ironía, humor y sinceridad.
Lejos de esquivar el tema, la panelista rompió el hielo entre risas y aclaró que no existieron conflictos entre ellos: “Qué no vamos a poder hablar de lo que pasó. Nunca en la vida nos peleamos”. A partir de ahí, Casella tomó la posta y sorprendió al recordar momentos personales de aquel vínculo: “¿Puedo contar que iba a tu casa? Inolvidable Carmen, lo que yo amaba a esa mujer”, expresó en alusión a Carmen Álvarez, la madre de Tauro, fallecida en agosto de 2023.
El intercambio despertó la complicidad del resto del panel. Adrián Pallares intervino con picardía y deslizó: “Lo encontraste en algo…”. Sin esquivar la sugerencia, Tauro asumió su parte con total franqueza y sin filtros: “Debo decir que nada, él se portó muy bien, yo me porté mal”.
Con su habitual tono irónico, Beto sumó una comparación que generó risas en el estudio: “Marcelita era como una especie de Luciano Castro femenino. Ya venías del francés, ¿no apareció un fotógrafo?”. La periodista asintió, sin entrar en detalles, y respondió con una sonrisa: “Algo parecido, alguien del medio”.
Más serio, el conductor explicó cómo definía ese vínculo: “Lo que pasa es que tampoco era un noviazgo hecho y derecho”. Tauro coincidió y aportó su versión de cómo se dio el cierre de la relación: “Nunca nos peleamos, jamás. Lo llamé yo y le dije: pasa esto…”. Casella completó la idea al recordar: “Era una relación de amigovios. Empezamos desafiándonos porque nos llevábamos muy mal y él me decía ‘vos vas a terminar saliendo conmigo’”.
De este modo, Marcela Tauro y Beto Casella repasaron públicamente, con madurez y buena onda, una historia sentimental del pasado que nunca había sido abordada tan abiertamente, dejando en claro que el vínculo terminó en los mejores términos y sin cuentas pendientes.