¡Bomba! Marcela Tauro reveló un impensado cambio en el panel de Moria Casán: "Ella quiere a..."

"Lo que me estarían pasando es que (para la producción de La mañana con Moria) Méndez estaría subido a un pony", si bien dejó en claro que es un excelente panelista y que es mas que seguro que debe tener propuestas de todos los canales. Y por último, en base a sus más de cuatro décadas de experiencia, deslizó que bien podrían compartir el panel de Moria los dos: Ventura y Méndez. Así las cosas, habrá que esperar para ver qué sucede.

MArcela Tauro, Facundo Ventura y Gustavo Mendez

Cómo fue el romance entre Marcela Tauro y Beto Casella y por qué se separaron

Beto Casella ya calienta motores para volver a la televisión abierta y lo hará en la pantalla de América TV con BTV, Buena Televisión, el nuevo ciclo que marcará su regreso a partir del miércoles 18 de febrero a las 22 horas, bajo la producción de Mandarina Contenidos. En la previa de este estreno, el conductor comenzó con la ronda de visitas mediáticas y una de sus apariciones no pasó desapercibida.

Este miércoles, Casella estuvo como invitado en Intrusos, donde protagonizó un momento tan inesperado como picante junto a Marcela Tauro. Durante la charla distendida con los integrantes del programa, ambos se animaron a hablar públicamente, por primera vez y sin vueltas, del romance que compartieron años atrás, dando lugar a un ida y vuelta cargado de ironía, humor y sinceridad.

Lejos de esquivar el tema, la panelista rompió el hielo entre risas y aclaró que no existieron conflictos entre ellos: “Qué no vamos a poder hablar de lo que pasó. Nunca en la vida nos peleamos”. A partir de ahí, Casella tomó la posta y sorprendió al recordar momentos personales de aquel vínculo: “¿Puedo contar que iba a tu casa? Inolvidable Carmen, lo que yo amaba a esa mujer”, expresó en alusión a Carmen Álvarez, la madre de Tauro, fallecida en agosto de 2023.

El intercambio despertó la complicidad del resto del panel. Adrián Pallares intervino con picardía y deslizó: “Lo encontraste en algo…”. Sin esquivar la sugerencia, Tauro asumió su parte con total franqueza y sin filtros: “Debo decir que nada, él se portó muy bien, yo me porté mal”.

Con su habitual tono irónico, Beto sumó una comparación que generó risas en el estudio: “Marcelita era como una especie de Luciano Castro femenino. Ya venías del francés, ¿no apareció un fotógrafo?”. La periodista asintió, sin entrar en detalles, y respondió con una sonrisa: “Algo parecido, alguien del medio”.

Más serio, el conductor explicó cómo definía ese vínculo: “Lo que pasa es que tampoco era un noviazgo hecho y derecho”. Tauro coincidió y aportó su versión de cómo se dio el cierre de la relación: “Nunca nos peleamos, jamás. Lo llamé yo y le dije: pasa esto…”. Casella completó la idea al recordar: “Era una relación de amigovios. Empezamos desafiándonos porque nos llevábamos muy mal y él me decía ‘vos vas a terminar saliendo conmigo’”.

De este modo, Marcela Tauro y Beto Casella repasaron públicamente, con madurez y buena onda, una historia sentimental del pasado que nunca había sido abordada tan abiertamente, dejando en claro que el vínculo terminó en los mejores términos y sin cuentas pendientes.