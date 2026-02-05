La letal afirmación de Soledad Aquino sobre Paula Robles que volvió a encender una vieja guerra

El año pasado, un posteo de Juana Tinelli reavivó viejas heridas y Soledad volvió a disparar munición pesada contra Paula Robles. En ese contexto, aseguró que la bailarina “no era digna de su afecto”, frase que generó un fuerte revuelo mediático. Poco después, Aquino brindó una entrevista a Moria Casán, quien no dudó en poner el tema sobre la mesa y le recordó sin filtro que ella “le había quitado el marido”. Lejos de esquivar el comentario, la rubia reafirmó su postura.

Así las cosas, este miércoles por la noche la mamá de Cande y Mica Tinelli asistió a un espectáculo de flamenco del bailaor Juan Amador en el Teatro Picadilly. A la salida, la prensa la abordó y no esquivó las preguntas incómodas. Al ser consultada sobre si seguía sosteniendo lo que había dicho, fue tajante: “Pero por supuesto. Así lo sentí”, declaraciones que se vieron este jueves en La mañana con Moria (El Trece).

No obstante, en un giro inesperado, Aquino sorprendió al asegurar que con el paso del tiempo logró llevarse bien con Paula Robles, una afirmación que contradijo por completo sus dichos anteriores y volvió a dejar en evidencia que, en esta historia, nada parece estar completamente cerrado.

Soledad Aquino - Paula Robles me robó el marido - captura La mañana con Moria

Cuando todo indicaba que las aguas se habían aquietado en el clan Tinelli luego del episodio que tuvo como protagonista a Juanita meses atrás, un nuevo gesto volvió a encender las alarmas. Esta vez, quien quedó en el centro de la escena fue Soledad Aquino, que hace unos días utilizó sus redes sociales para compartir una imagen del pasado junto a Micaela y Candelaria, las hijas que tuvo con Marcelo Tinelli, y dejó al descubierto una situación familiar cargada de sensibilidad y reproche.

La publicación consistió en una postal de mediados de los años noventa, donde se la ve a Soledad abrazada a sus hijas cuando aún eran muy pequeñas, de apenas cuatro o cinco años. La imagen, cargada de nostalgia, no pasó desapercibida por el mensaje que la acompañó y que dejó entrever el dolor que atraviesa la ex del conductor por el vínculo actual con las chicas.

Sobre la foto, Aquino escribió con evidente angustia: “Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”. La frase, directa y sin filtros, fue interpretada como una clara referencia a la distancia que siente por parte de Mica y Cande, y rápidamente generó repercusión entre sus más de 100 mil seguidores.

Sin embargo, la reflexión no terminó ahí. En el epígrafe del posteo, Soledad profundizó su descargo emocional con palabras que despertaron aún más polémica y que muchos entendieron como un reclamo público hacia sus hijas. “¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”, expresó, dejando en claro su estado de tristeza y resignación, sin temor a las posibles reacciones que pudieran generarse.

IG Soledad Aquino - mensaje a Mica y Cande

Como era de esperarse, el mensaje explotó en cuestión de minutos y la caja de comentarios se llenó de opiniones encontradas. Hubo quienes la apoyaron y empatizaron con su dolor, y otros que cuestionaron la decisión de exponer una situación tan íntima en redes sociales.

Entre los mensajes que se destacaron se pudieron leer frases como “Se supone que estás hablando de tus hijas no?”, “Sabes lo que yo daría por tener a mi mamita conmigo y hoy en el día de mi cumpleaños” o “Los hijos no son nuestros, son de la vida... hacé tu vida y sé feliz que la vida continúa”. También hubo usuarios que optaron por etiquetar directamente a las hijas del conductor: “@micatinelli @lele les habla tu madre...”.

Otros, en cambio, fueron más críticos y le sugirieron resolver el conflicto puertas adentro: “Y si en vez de exponer a tus hijas en redes las llamás y les decís cómo te sentís... Hay que exponer menos y hablar de lo que nos pasa con las personas involucradas”.