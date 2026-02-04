Wanda Nara y Mauro Icardi, en guerra por la Casa de los Sueños: la dura decisión que analiza la Justicia

Wanda Nara y Mauro Icardi no tienen tregua y no piensan tenerla al parecer. Arrancaron con el pie izquierdo luego de la exposición vía redes sociales y luego ante los distintos medios.
Un nuevo capítulo se suma al interminable enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en una disputa cuya cuenta ya parece imposible de llevar. Esta vez, el conflicto gira en torno a la Casa de los Sueños.
"Embargan la Casa de los Sueños", anunciaron en DDM (América TV), sumando un nuevo conflicto entre ambas partes. En el ciclo revelaron un documento que muestra detalles de este nuevo ida y vueltas entre la mediática y el futbolista del Galatasaray.
"Embargan la Casa de los Sueños. Hay una presentación que amplia el embargo a 600 mil dólares más intereses... Este documento confirma que la casa de los sueños está embargada", anunció Marina Calabró.
La conductora siguió en el programa: "Lo que se está trabajando en estas horas es la ampliación de este embargo a 600 mil dólares más intereses. Por eso ayer deslizó Wanda 'quizá vaya a remate'". "Actualizar la deuda y el embargo es el paso previo para pedir la subasta", sumó César Carozza.
El cálculo total lo hizo Calabró luego, con detalles puntuales sobre el embargo actual y el monto al que llegaría con los reclamos de la mediática: "El embargo actual es por 232.443 dólares más 100 mil dólares de intereres. Sobre este embargo, se pide una ampliación para que el monto ascienda a 600 mil dólares más intereses".
Luego de las fuertes declaraciones que Wanda Nara realizó contra las abogadas de Mauro Icardi en DDM (América TV), el conflicto entre ambos sumó un nuevo y delicado episodio judicial. En el programa, fue Guido Zaffora quien reveló que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) fue denunciada por las representantes legales del futbolista.
Según explicó el panelista, la presentación judicial se realizó en las últimas horas y está directamente vinculada a la difusión de conversaciones privadas. “Fue presentada por estas horas una denuncia de Marcovecchio y Piro contra Wanda y tiene que ver con la filtración de los chats, donde se nombra a licenciada Mattera”, detalló Zaffora.
El periodista también reconstruyó cómo se originó el conflicto que derivó en la denuncia. “Wanda Nara muestra el vínculo que tenía con Icardi, él la niega, hace un posteo diciendo que nunca iba a hablar con esa mujer, que ella nunca iba a ser parte de su familia. ¿Qué es lo que pasa? Wanda, para mostrar ese vínculo con Icardi, subió un chat privado del Ministerio Público Tutelar. Gravísimo”, explicó.
En ese marco, Marina Calabró, quien se encuentra reemplazando a Mariana Fabbiani en la conducción del ciclo, aportó un dato clave sobre el contenido difundido. “Un chat grupal. Que hay tres partes, está la licenciada Mattera, Wanda e Icardi”, precisó.
La tensión aumentó aún más cuando Zaffora dio cuenta del malestar generado por la exposición pública de esos mensajes. “La licenciada Mattera está furiosa con esto”, aseguró. A su vez, el abogado y panelista César Carozza intervino para poner el foco en las posibles consecuencias legales: “Más que una multa no le pueden imponer”.
Sin embargo, Guido remarcó que desde el entorno del futbolista la postura es firme y no habrá margen para nuevos episodios similares. “Lo que me dicen de parte de los abogados de Icardi es que no van a tolerar más ningún tipo de filtración”, afirmó, y cerró subrayando el mayor motivo de preocupación del jugador: “Le preocupa más que nada por las hijas”.