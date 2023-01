Fuerte testimonio de Martita Fort: "Creen que no me afecta por ser rica..."

La joven afrontó las cámaras para transitar por su vivencia personal y sobre todo focalizó en las críticas desmedidas, e infundadas, que le llovieron durante años en relación a un análisis innecesario de su apariencia.

“Cuando era chica siempre estuve muy expuesta. Eso me hizo estar demasiado pendiente de todo lo que decían de mí. De grande me di cuenta que era famosa y no lo sabía. Hablaban de mí en la tele y revistas”, indicó.

Luego señaló que su condición de bienestar económico pareciera que le imposibilitaba al público percibirla como un ser sintiente: “La gente cree que por haber nacido en una familia con plata las cosas no te afectan”. Y finalmente confesó su sufrimiento: “Me criticaron por gorda y después por estar flaca".

La hija de Ricardo Fort explicó que encontró un mecanismo para sanar y que esos reproches no le afecten su tranquilidad. "Voy a tener el cuerpo que quiera y al que no le guste que no mire", sentenció.

martita fort.jpg

Martita Fort súper sensual y sin censura desde las playas de Miami

Martita Fort incendió las redes sociales desde las paradisíacas playas de Miami Beach, al subir unas stories donde se la ve súper relajada, con un diminuto traje de baño, a solas con el mar.

"Extrañé", fue la leyenda que usó la hija de Ricardo Fort para retratar su reencuentro con la arena y el sol, seguido de la canción "Tell Your Friends" ("Dile a tus amigos"), del artista The Weeknd.

Hace poco, la joven de 18 años comentó que conoce casos de personas que se van del país en busca de otra vida en el exterior y habló de sus ganas de instalarle definitivamente en Miami, lugar en el que pasó mucho tiempo de su vida.

"La verdad que por tantas veces que vine a Miami, cuando estoy acá siento que voy a mi casa de fin de semana o a mi casa de country. Ya no soy turista y hago una vida más tranqui, relajada”, precisó en una entrevista la hija del recordado Ricardo.