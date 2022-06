Martita Fort reveló su secreto para entrenar y el tratamiento estético que se hizo

La hermana de Felipe explicó qué es una rinomodelación, el tratamiento estético que se hizo: "Hace unas semanas me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y sin post reposo", contó la adolescente.

Además, Martita Fort contó hace unos meses comenzó a entrenar en gimnasio y reveló el secreto para no dejar de ir pese a no tener ganas algunos días.

"No me quiero hacer mucho la influencer fit porque empecé hace casi tres meses nada más. Pero cuando no tengo muchas ganas de ir igual voy básicamente", precisó.

Y remarcó: "Aunque no haya dormido o lo que sea, voy igual y después ahí cuando ya activo se me pasa".

Fuerte mensaje de Martita Fort en el día del cumpleaños de Gustavo Martínez

Martita Fort recordó a quien fue su tutor legal, Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, con un sentido posteo el día en que hubiera cumplido 63 años.

“¡Feliz cumple, Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida”, comenzó Martita su emotivo mensaje en Instagram Stories junto a un breve video de un festejo anterior donde se lo ve a Gustavo soplando las velitas.

“Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacabas una sonrisa. Nunca te voy a olvidar. ¡Feliz cumpleaños!”, agregó la adolescente a flor de piel, y acompañó sus posteo con un emoji de un corazoncito blanco y una paloma blanca.