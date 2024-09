Fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Él estuvo parando en un hotel"

"De hecho el periodista Gustavo Méndez, a fines de agosto, también lo había contado. Gustavo, en su momento, habló con Roberto y le desmintió el rumor", sumo Rinaldi.

Inmediatamente, el periodista reveló: “¿Por qué llega a mis oídos esta información? Porque Roberto estuvo parando un par de noches en Casa Lucía, un hotel de la zona de Recoleta, en la calle Arroyo”.

"Cuando le consulté estaba viendo el partido Boca-Racing con su hija Ana. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré de que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien’”, detalló Rinaldi sobre la conversación telefónica que tuvo con el político.

Por último, afirmó que la modelo y García Moritán asistieron el último sábado al cumpleaños de una pareja muy conocida.

Ángel de Brito reveló el nombre de la actriz con la que Pampita jamás trabajaría

El año pasado, Pampita había confesado en el programa LAM (América TV) que no trabajaría con una actriz en particular. Ahora, el conductor Ángel de Brito reveló el nombre de la artista a la que se refería la modelo.

“No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?”, le había preguntado en aquel momento De Brito. “Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", había dicho sin filtro la mujer de Roberto García Moritan.

En las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, el periodista abrió la cajita de preguntas y respuestas y contestó las distintas consultas de sus seguidores.

"¿Pampita se refería a Oreiro cuando fue a los Ángeles?", quiso saber uno de los internautas.

Aunque muchos podrían haber intuido que se trataba de la China Suárez o Isabel Macedo, Ángel le contestó al seguidor con un "Sí", la actriz con la que no trabajaría jamás es Natalia Oreiro.