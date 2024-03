Fulminada y sancionadas: quiénes son las participantes que ya están nominadas en Gran Hermano

Después, habló 'Big' y les dijo a los jugadores: "Ustedes saben que el Congelados tiene reglas específicas que deben ser respetadas. Cada participante está obligado a guardar silencio y a no moverse durante esta actividad. Sin embargo, en esta oportunidad varios de ustedes no respetaron esta norma. Debido a este incumplimiento he tomado la decisión de sancionar a quienes no hicieron lo que las reglas indican. Rosina, Catalina están nominadas".

Acto seguido, el participante Martín Ku, quien también está fulminado por abrir al azar un sobre que contenía dicha noticia, opinó sobre los nominados de esta semana: "Placa de ocho mínimo".

Por ahora, entonces, los nominados son: Catalina Gorostidi, Rosina Beltrán, Paloma y Martín. Bautista Mascia, en tanto, es el líder de la semana y el día jueves deberá salvar a alguien de la placa y elegir a un participante para que suba a la placa.

El letal comentario de Joel que descolocó a Furia en el día de su cumpleaños en Gran Hermano

En Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione le confesó a su aliada Catalina Gorostidi el letal comentario que le hizo el participante Joel Ojeda que la exasperó.

En el día de su cumpleaños, Joel, uno de los reingresantes del reality, habló con la jugadora y le tiró un par de palitos. “El comentario de Joel no me gustó nada, me dijo ‘cuando querés sos hija de pu..., cuando querés sos buena, cuando querés sos inteligente’. Flaco, es mi cumpleaños", comenzó diciendo Furia.

"¿Qué me decis hija de pu...? Decí que estaba re en una porque si hubiera estado en otra...”, agregó enojada. Acto seguido, Catalina intentó calmarla, pero Furia continuó.

“Qué ganas de caga... bien a trompadas. Estoy tranquila pero es un decir, es un pend.... ¿Sabés por qué? Porque lo único que hace es observar lo que hacen los demás, no vive. Para qué mierda viene, que lo mire por televisión”, opinó Juliana.