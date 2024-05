Furia analizó la escandalosa pelea con Mauro en Gran Hermano y plantea que recibe ayuda extra

"Le dije a Emma: aléjense de mí porque ya estoy haetada, todo por contestarle a un banana", siguió con su estilo. Y lanzó: “El mundo machista, nada más. Un poquito de barro tengo, te diría que tengo barro hasta acá. Porque encima lo soñé".

"El mundo es muy machista. Me molesta que siempre la mujer queda como la hdp, la pel... y la tarada, pero este tipo de discusiones las tienen cualquier pareja por cualquier cosa que sea”, le dijo Juliana al uruguayo haciendo referencia a la fuerte discusión que tuvo con Mauro Dalessio y que le costó la sanción", continuó Furia.

Y dejó en claro sobre el encontronazo con su compañero: "No le pegué y no lo escupí. Discusiones como estas ya tuve con Lisandro y con Agostina. ¿Qué me vienen a agrandar algo que ya saben que hago?".

"Y aparte saben que me pueden picar fácil, entonces van directo a molestar a la persona que le molesta. A mí me molesta mucho que hablen a cámara de mí algo que es injusto, entonces yo me saco", fundamentó. A lo que Bautista le aconsejó tras escucharla atentamente: "El desafío es ese, no entrar en conflicto".

En tanto, en las redes sociales no dejaron pasar sus comentarios y aseguran que la participante recibe información del afuera para beneficiarse en el juego.

“Un discurso muy parecido al que utilizó Laura Ubfal para defenderla en los diferentes programas: recurriendo a la carta de que fue una pelea de parejas normal y que lo que hizo Mauro despertó el machismo en las redes sociales. También recibió algunas instrucciones como ‘me dijeron que haga mi trabajo en modo caracol’ y ‘me piden que lo trate bien”, planteó el usuario de X TronkOficial que sigue lo que ocurre en la famosa casa junto al video de la charla entre Furia y Bautista.

Eliana Guercio defendió las violentas actitudes de Furia en Gran Hermano: "Es un ser noble"

La analista de Gran Hermano, Telefe, Eliana Guercio defendió este jueves con uñas y dientes a la participante más polémica del reality, Juliana Furia Scaglione.

Todo comenzó cuando los panelistas estaban debatiendo sobre la placa de nominados conformada por Furia, Emmanuel Vich, Martín Ku, Florencia Regidor, Darío Martínez Corti y Mauro D'Alessio.

"Me parece que ese grado extremo de sentimiento que tiene ella...", expresó Guercio e inmediatamente el conductor Santiago del Moro la interrumpió para hacerle un chiste por cómo estaba defendiendo a la tatuada. "¿Qué estuviste en el sanatorio preparando todo esto?", lanzó en broma el presentador.

Y remarcó la rubia sobre la jugadora: "A ella los falsos, los traicioneros y los resentidos la lastiman porque ella es un ser tan noble". "Recemos a santa Furia", ironizó el panelista Ceferino Reato.

"Tiene mucho más valores que la gente que la critica", aseguró Eliana. "La dejaste tibia a la Ubfal", bromeó Del Moro.