Furia desilusionó a Gastón Trezeguet en vivo y él tuvo una inesperada reacción: el video

“No, a mí me decían que como la gente no entendía el juego porque era el primero, entonces me odiaban. Eso me dijeron”, atinó a responder Gastón ante la picante chicana de Furia, quien deslizó filosa: “Me parece que tendrías que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego, vos saliste tercero y agachaste la cabeza simplemente por laburo”.

Gastón Trezeguet y Furia - captura vivo IG.jpg

Claro que inmediatamente remarcó tajante: "cosa que no voy a hacer", frente a lo cual el ex GH2001 retrucó con fina ironía: “Ah, entiendo lo que decís. Que ganaste y te bajaron a propósito”.

Fue tras este ida y vuelta cuando Juliana se molestó con Trezeguet y le respondió iracunda: “Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotudo”, a lo que Gastón volvió a responderle sorprendido: “Pero Juli, cómo lo voy a saber si no estoy ahí sentado contando los votos”.

Y a pesar de que Furia insistió remarcando trabaja ahí adentro, Trezeguet retrucó: “¿Me estás jodiendo?”. “Nada, seguí siendo careta. Mañana en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo”, disparó Scaglione y abandonó la transmisión dejando con la palabra en la boca a quien la defendió a capa y espada durante sus días en la casa más famosa de la televisión.

Embed

Se supo por qué Furia de Gran Hermano se desvinculó de Telefe: así habría sido la tensa charla entre las partes

Después de que Laura Ubfal contara en Intrusos (América TV) que Juliana Furia Scaglione y Telefe habían rescindido el contrato de la ex Gran Hermano con el canal de mutuo acuerdo, horas después Pepe Ochoa detalló en LAM cómo habría sido la tensa charla entre las partes antes de la desvinculación.

“Me escribe alguien de Telefe. Después de lo que pasó en el último episodio de Gran Hermano 2023, donde Furia gana un premio y se lo entrega a Santiago del Moro, las altas esferas de Telefe se indignan”, confió de entrada el panelista.

E inmediatamente agregó: “Furia rechaza el premio, se lo da a Del Moro y lo deja pagando. El post de eso fue una reunión entre Furia y tres personas de Telefe donde le dijeron, ‘te mandás una más y vas a estar afuera de Telefe’. Y la verdad que ella estaba entre ceja y ceja con respecto a cómo se iba moviendo”.

Furia en el stream de Alex Caniggia.jpg

Pero lo que habría sido el detonante para que Furia terminase fuera del canal fue un reciente episodio. “Lo que molestó en Telefe es que Furia, cuando fue al streaming de Alex Caniggia el lunes pasado, no pidió permiso, y además cobró una participación de ahí, la cual la producción no estaba enterada. Entonces, lo que molestó es que ella tome una decisión por sobre el canal, que no le pregunte ni le consulte a nadie, se siente en el streaming y despotrique contra toda la producción, contra Telefe, etc.”, explicó Ochoa.

Fue allí que completó la información, detallando que “a raíz de eso, la llamaron y la convocaron a una reunión y le dijeron, básicamente ‘te vas’. Lo que me cuentan acá es que por lo único que la quieren tener enganchada es para tener la posibilidad de que entre a Gran Hermano Chile, que todavía no es una opción, pero están muy interesados desde Endemol, que ella participe un tiempo. Entonces, para poder cubrirse, contractualmente la tendrían enganchada, como en el desarrollo del reality. Pero, para todo lo demás, quedaría liberada para que ella haga su vida”.