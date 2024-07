Furia reveló cuánto le pagaban por estar en la casa de Gran Hermano y descolocó a todos

Ahí, el influencer disparó: "Si hay guita igual sí, siempre". Acto seguido, la doble de riesgo ventiló sobre Telefe: "Igual a mí todavía no me pagaron. El sueldo es de 6 mil por día y son 200 mil al mes. A mí todavía no me depositaron".

"Nosotros somos monotributistas. Por lo menos a mí, este último mes, no me pagaron. Todo el resto lo usó mi hermana para los votos y está bien porque mi hermana con esa plata hace lo que quiere", detalló Furia.

Y reflexionó: "Visto desde afuera, hoy no lo aceptaría. Hoy yo sé lo que valgo. Igual antes trabajaba en otra empresa y no me pagaban eso, pero bueno... priorizo la exposición. Todo lo que se generó es lo que yo tengo hoy en día".

"Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón", se quejó la exparticipante.

La letal respuesta de Virginia a Furia de Gran Hermano tras las críticas a su labor en Legalmente rubia

Aunque en la casa de Gran Hermano se hizo de muchos enemigos, Furia tienen una guerra personal con Virginia Demo, a quien llegó a tildar de nazi apenas ingresó al juego.

“Una vez saludó como Hitler. Y le dije, ‘¿qué haces, boluda? ¿No te parece que no te da respeto lo que estás haciendo?'", recordó Juliana en una charla con Emma Vich, a días de la final del reality.

En una nota con Socios del espectáculo, Furia volvió a disparar contra Virginia tras conocerse que se sumó al elenco de Legalmente Rubia. "Yo ya había dicho que Virginia era insoportable. Ahora le dieron trabajo y se la van a tener que fumar", sostuvo.

En diálogo con el programa de El Trece, la actriz le contestó a la entrenadora de crossfit: "¿Furia? ¿Furia? Furia de Gran Hermano!! Pero esta chica no suelta... ya pasó Gran Hermano. ¿Qué pasó?".

El notero de Socios del espectáculo señaló que Juliana dijo que está "subida a un Pony", a lo que Virginia respondió: "Esa es su apreciación. Yo no estoy subienda a ningún Pony. A veces, lo que uno dice algo habla más de uno que del otro. Ella vive en una realidad paralela".

Cansada de los dichos de su ex compañera, la integrante de Legalmente rubia remató: "Todo lo que dice del resto de la gente es lo que le pasa a ella con ella misma".