Furia estalló de ira tras el beneficio del teléfono rojo en Gran Hermano: "No me vengan a sancionar"

"De traiciones y falsedades estoy re curtida. Me pueden seguir cog... que no me va a importar, así te lo digo, estoy re curtida. Después si te tiro el café con leche en la cara, jodete, que no me vengan a sancionar", disparó enojada la tatuada.

Martín, que estaba haciendo ejercicios con una pesa, sintió la incomodidad, pero optó quedarse en silencio. "Claro, la hacés, bancátela", opinó Emmanuel, que entendió perfectamente la indirecta.

Ahí, Martín contestó desentendiéndose del comentario de Furia: "Ya sé que no me lo decís a mí, sino no estarías acá conmigo". "Bueno, pero aclaró por las dudas", lanzó la jugadora más fuerte del reality.

Furia se puso a ver fotos de su pasado y no pudo contener el llanto en Gran Hermano: ¿Qué me pasó?

Juliana 'Furia' Scaglione está viviendo días difíciles en la casa de Gran Hermano (Telefe) tras recibir su diagnóstico de leucemia y este martes vivió un momento muy emotivo entre angustia y reflexiones acerca su vida.

Acostada en su cama, la participante aprovechó que estaba sola en el cuarto y decidió tomarse unos minutos para ver las fotos de su pasado que llevó con ella a la casa.

Al principio reparó en algunos detalles comunes y dadas sus condiciones de aislamiento reaccionó: "Ay, ¡acá tenia un reloj! Hace cinco meses que no tenemos un reloj".

Sin embargo, luego las cosas se tornaron más profundas y tras unos segundos en silencio hizo una fuerte reflexión. "Que hermosa que era de chiquita. ¿Qué me pasó? Me cago a palos la vida", expresó.

En eso su compañero Emmanuel la interrumpió solicitando su presencia y ella contestó: "Estoy mirando fotos, Emma. Estoy mirando mi pasando y dándome cuenta que la vida me cago a palos, mira la cara que tenia antes y la que tengo ahora. Estoy hecha mierd... amigo".