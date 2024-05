El fuerte enojo de Sol Pérez con Laura Ubfal por sus cruces en Gran Hermano: "No me gusta que..."

“No me gusta que traten a las mujeres así, me parce que cae en el estereotipo de género constantemente y un poco se la acusaba a Coty de que intentó ‘con uno y con otro’, yo le di la posibilidad y le dije ¿qué quisiste decir con eso?, ella me entendió y la deje pasar”, arrancó diciendo Sol en diálogo con sus compañeros.

Luego, agregó: “Eso se lo había preguntando Laura a Coty que había salido de la casa el día domingo, yo la amo, pero últimamente tiene unas cosas que cae mucho en el estereotipo de género. Es muy feo escuchar que le dicen eso a una piba que está en un juego”.

No solo juzgó el trabajo de Laura Ubfal sino que también habló de la postura que tuvo Eliana Guercio con Coti Romero. “Eliana también le dijo algo feo a Coty, como diciendo ‘no te parece feo que te guste Bauti y después te ibas a acostar y el Chino iba atrás’, ósea que culpa tiene ella de que el Chino vaya atrás. Echarle la culpa a ella de las conductas que estaban teniendo pibes que son grandes, me parece que cae siempre en echarle la culpa a la piba de lo que hacen tres pibes grandes”, cerró Sol.

Laura Ubfal cruzó con todo a Sol Pérez en Gran Hermano 2023 y se negó a pedirle disculpas

El lunes en el Debate de Gran Hermano, Telefe, Laura Ubfal y Sol Pérez mantuvieron un fuerte cruce al aire ante la atenta mirada de Sabrina Cortez, la última eliminada de la casa tras su reingreso.

"No coincido en absoluto con lo que están diciendo Sol y Ceferino. Es absolutamente discriminador tratar a Sabrina como que es linda, todas las chicas que están en la casa son hermosas...", observó Laura Ubfal.

Y Sol Pérez la cruzó: "No dije eso Laura. Dije que la critican por su vida privada, que si sube fotos a una aplicación, que si no las sube, que si hizo casting sábana... qué les importa eso con Sabrina dentro de un juego".

"Yo creo que te estás identificando Sol y vos sos una mina divina, maravillosa y laburante como pocas", le marcó Ubfal. Y ahí Sol estalló: "No me estoy identificada nada y no me encasilles en ningún lado Laura".

"Mostrá la agenda con la que viniste, una agenda así de Furia, cuando sos fanático no sos imparcial", añadió enojadísima la panelista. Y la periodista le contestó: "¿Me dejas terminar de hablar? Digo lo que me parece, si vos hablas yo también puedo hablar", mientras que Sol le advirtió: "No hables de mí".

"No tiene nada que ver la belleza o no belleza, el juego de Sabrina es la que la deja afuera", finalizó Laura Ubfal su análisis en medio de un clima tenso.