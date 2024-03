Furia recibió un regalo muy importante de Gran Hermano por su cumpleaños y Emma estalló de bronca

Embed

En en box había solo un paquete de yerba. "Yo le pedí otra cosa... boluda!", se quejó el participante, que esperaba un agasajo para la cumpleañera. "Y bueno... yo que sé... pensé que nos iban a dar más cosas. Buena, una yerba. Está bien", le respondió Furia.

Emma explicó que había pedido algunos ingredientes para preparar una torta para celebrar el cumpleaños de su compañera. "Si no nos lo dieron es porque no quieren. Mañana compramos. No es mi culpa, boludo, pará", exclamó la jugadora.

El joven seguía desilusionado luego de abrir el box, pero Furia le puso lo puntos. "Emmanuel, basta, sé agradecido, estás acá dentro", sentenció.

Catalina se cansó de Furia y le hizo una durísima advertencia en Gran Hermano

En medio de los evidentes celos por la relación que comenzaron hace unos días Juliana Furia Scaglione y Mauro Dalessio, Catalina Gorostidi estalló contra su amiga en Gran Hermano, Telefe.

En medio de una tranquila reunión grupal en el living, Catalina le hizo una tajante advertencia a la tatuada que podría debilitar la fuerte amistad que las unía.

"Dejá de pelearme, bolu.., porque me voy a enojar", le dijo con cara de pocas amigas Catalina a Furia mientras varios de los participantes tomaban mate y charlaban de manera distendida.

Lo cierto es que la tensión entre las dos se dio cuando Furia comenzó a generar un vínculo de absoluta confianza con Mauro y esto no cayó nada bien en Cata, quien hace lo imposible para separarlos.

De hecho, toda la semana se la pasó haciendo campaña para que Mauro se fuera de la casa y cuando el conductor Santiago del Moro anunció que el joven seguía en el reality, no pudo evitar su descontento.

Lo cierto es que ahora Cata le hizo una durísima advertencia a su amiga a la vista de todos y habrá que ver cómo sigue el vínculo de ellas en la casa.

¿Se rompe de la manera definitiva la amistad entre ellas?