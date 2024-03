El repudiable comentario de Furia contra Rosina de Gran Hermano que indignó en las redes

"O cuando llegué a la casa quería estar conmigo la mina... me quería meter en la bañera directo. 'A mí me gustan las chicas', me decía. Y yo tipo 'flaca, no quiero'", agregó la tatuada.

Los comentarios de Furia no pasaron desapercibidos y muchos internautas opinaron al respecto y la destrozaron: "Furia tiene que ser expulsada ya"; "Prefiero ponerme el pantalón más corto y no andar en culo todo el día. Al final, ¿quién es más calienta pi...?"; "Y Furia anda en tanga todo el día", "Desubicada y mal ejemplo"; "Vergonzoso".

La particular charla que tuvieron los participantes de Gran Hermano sobre Rosina: "Tiene una patología"

Este jueves algunos participantes de la casa de Gran Hermano (Telefe) tuvieron una polémica charla acerca de las actitudes de Rosina Beltrán y llegaron a cuestionar su verdadera personalidad.

Todo sucedió entre Martín Ku, Furia, Catalina, Virginia y Mauro, mientras tomaban mates en la mesa de la cocina. “Cuando se acostaba con Isabel en la primera edición…Mientras ella dormía decía 'Isa, ¿me puedo acostar con vos?'. 'Estoy durmiendo' le gritaba”, mencionó la pediatra.

“Bueno a Virginia le dijimos, tené cuidado porque se te va a acostar”, acotó Juliana y entre risas Virginia aseguró: “Sabe que yo quiero dormir sola, que no me rompan los huevos".

En medio de las anécdotas, y de acuerdo con sus compañeras, el Chino deslizó: “Es que está muy ATR, se escuchan los gritos hasta acá". “O tiene una patología, o es así, o está actuando, pero bueno, durante tres meses muchos", plantó la entrenadora.

Luego Mauro aseguró que para él era una mezcla de las tres cosas que Furia mencionó y Catalina finalmente interrumpió: “Yo no puedo entender cómo está tan contenta todo el tiempo”.