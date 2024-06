Furia vuelve a la casa de Gran Hermano: la propuesta que le hicieron tras su salida

Embed

Según contaron en Intrusos (América TV), la jugadora fue tentada para volver a la casa de Gran Hermano y ser participante de la edición chilena del reality. "Fue convocada para edición de GH Chile, que empieza a grabarse en la casa de Argentina, con la conducción de Cecilia Bolocco", contó Guido Záffora.

El panelista precisó que la nueva versión del país vecino tendrá una novedad. "Lo que están pensando es en hacer una edición mitad famosos y mitad desconocidos. Furia ya fue convocada por Chilevisión. La quieren como personaje", agregó.

Por el momento se trata de una propuesta que tiene la ex GH en sus manos, pero aún falta mucho para que defina cómo será su carrera tras la popularidad que le dio el reality.

Furia quedó eliminada de Gran Hermano: así reaccionaron los Bro tras su salida

Este martes Gran Hermano (Telefe) se sintió como una final. Juliana 'Furia' Scaglione y Martín Ku tuvieron su mano a mano, después de intensas peleas en la casa más famosa del país.

Ni bien comenzó el programa -que tuvo picos de rating de 20 puntos- el conductor Santiago del Moro reveló los porcentajes de la votación. Un jugador obtuvo el 62,4 por ciento de los votos del público y el otro, el 36,7 por ciento.

"Es una noche épica, una final adelantada. Son dos grandes jugadores", expresó la analista Sol Pérez. Gastón Trezeguet, en tanto, arengó: "Furia a la final".

Minutos después de la medianoche, el presentador ingresó a la casa y anunció, para sorpresa de todos, que Furia debía abandonar el reality. La tatuada, al escuchar su nombre, se levantó y saludó a su aliado, Emmanuel Vich. "Lo sabía", le dijo al oído. Luego, abrazó a Darío Martínez Corti y les recomendó: "No se separen".

A los Bro, el Chino, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, no los saludó. "Ustedes no me saluden, cacatúas asquerosos", disparó Furia. "Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma mi... que siempre. Gracias por ser unos falsos", siguió enojadísima.

Ahí, la jugadora miró a cámara y le agradeció a su fandom: "Gracias, gente. Gracias por todo lo que se alcanzó. Estoy muy feliz. Gracias". Acto seguido, les dijo a sus compañeros que "no puedo ver a mi hermana mal, prefiero estar afuera y que mi hermana no sufra más".

Luego, se expresó el 'Big' y destacó: "Fuiste una gran jugadora y lo sabés". "Lo sé, lo sé, yo me tengo que ganar el premio. Gran Hermano es mío, papá", aseguró Juliana.

Antes de cruzar la puerta, reiteró: "No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía. Y lo sé". Darío, Emma y después Bautista la aplaudieron, en cambio, el Chino y Nicolás solo observaron su salida.

Cuando llegó al estudio, después de recibir un fuerte abrazo por parte de Del Moro, ella se acercó a sus seguidores, quienes no pararon de saludarla, sarcarle fotos y tocarla como si fuese una rock star.

Por otro lado, se supo que en la esquina de Telefe hubo varios móviles policiales. "La van a sentar a debatir. Pusieron seguridad extra. Espero no hacerlos cambiar de opinion", había escrito horas antes Yanina Latorre en X.